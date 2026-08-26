Hà Nội giảm gần 2.400 hiệu trưởng, hiệu phó sau khi tổ chức lại mạng lưới trường học

ANTD.VN - Cùng với việc giảm từ 2.163 trường mầm non, phổ thông còn 938 đơn vị, tương ứng 56,6%, số lượng cán bộ quản lý cũng giảm 2.366 người, tương ứng tỷ lệ giảm 42,74%.

Sau sắp xếp tổ chức lại mạng lưới trường lớp, Hà Nội giảm tới 2.366 hiệu trưởng, hiệu phó.

Hà Nội có 5.536 cán bộ quản lý, gồm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng ở các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Sau sắp xếp, số cán bộ quản lý còn 3.170 người. Như vậy, số lượng cán bộ quản lý giảm 2.366 người, tương ứng tỷ lệ giảm 42,74%.

Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý được thực hiện cùng với việc tổ chức lại mạng lưới trường học thuộc quản lý của UBND cấp xã. Trước sắp xếp, Hà Nội có 2.163 trường mầm non, phổ thông thuộc quản lý của UBND cấp xã. Sau sắp xếp, số trường còn 938, giảm 1.225 trường, tương ứng 56,6%.

Trong số 938 cơ sở giáo dục sau sắp xếp có 42 trường chất lượng cao và 895 trường đa cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, với 1.225 phân hiệu.

Trong đó, khối trường mầm non giảm từ 817 xuống còn 326 trường, giảm 491 trường, tương ứng 60,2%. Khối trường tiểu học giảm từ 731 xuống còn 298 trường, giảm 433 trường, tương ứng 59,6%. Khối trường trung học cơ sở giảm từ 612 xuống còn 226 trường, giảm 386 trường, tương ứng 63,2%.

Đối với trường tiểu học và trung học cơ sở, trước sắp xếp có 3 trường, sau sắp xếp có 88 trường, hình thành thêm 85 trường. Đây là các trường được hình thành trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các trường tiểu học, trung học cơ sở có điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình trường nhiều cấp học.

Đối với các trường mầm non, phổ thông, trường chuyên biệt trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội giữ nguyên 124 trường trung học phổ thông và 7 trường chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật.

Ở khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, số trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên giảm từ 29 xuống còn 14 trung tâm, giảm 51,7%.

Số trường trung cấp giảm từ 9 xuống còn 2 trường, giảm 7 trường, tương ứng 77,8%. Số trường cao đẳng giảm từ 10 xuống còn 5 trường, giảm 50%. Trường đại học giữ nguyên 1 trường là Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.