Nâng kỹ năng PCCC, CNCH cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

ANTD.VN - Ngày 24-8-2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với UBND xã Đa Phúc, Hà Nội tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Các học viên được thực hành kỹ năng cứu người bị nạn khi bị đuối nước

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo UBND xã, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã Đa Phúc. Đây là hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng trực tiếp bám địa bàn, góp phần chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; đồng thời thông tin các quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong bảo đảm an toàn PCCC, CNCH.

Đáng chú ý, báo cáo viên giới thiệu những nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến công tác PCCC và CNCH trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Qua đó giúp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cập nhật quy định mới, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn dân cư.

Các học viên tham quan và trải nghiệm các phương tiện được trang bị trên xe

Phân tích các nguyên nhân thường gặp dẫn đến cháy, nổ trong đời sống, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 tập trung làm rõ nguy cơ từ sự cố chập điện, quá tải hệ thống điện, sử dụng thiết bị điện không bảo đảm an toàn, bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và rò rỉ khí gas trong quá trình đun nấu.

Từ những tình huống thực tế, lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ tại hộ gia đình, khu dân cư, trụ sở làm việc; cách nhận biết nguy cơ mất an toàn và xử lý ban đầu khi phát hiện sự cố. Các học viên cũng được hướng dẫn kỹ năng cứu người bị nạn trong một số tình huống, trong đó có sự cố đuối nước.

Không chỉ trang bị kiến thức lý thuyết, chương trình còn chú trọng thực hành. Các học viên được hướng dẫn trực tiếp thao tác sử dụng bình chữa cháy, thiết bị chữa cháy; thực hành kỹ năng thoát nạn, cứu người trong các tình huống giả định. Qua đó, lực lượng tại cơ sở có thêm kinh nghiệm để bình tĩnh, xử lý nhanh và đúng quy trình khi xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố, tai nạn.

Cảnh sát PCCC và CNCH huấn luyện kỹ năng PCCC&CNCH cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Trong khuôn khổ chương trình, các học viên được tiếp cận, tham quan và trải nghiệm các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiện đại của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Đây là cơ hội để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiểu rõ hơn về phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng và phương thức phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Thông qua buổi tuyên truyền, huấn luyện, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Đa Phúc được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng và khả năng phản ứng trước các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Với đặc thù thường xuyên có mặt tại khu dân cư, nắm địa bàn và gần dân, đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong phát hiện sớm nguy cơ, xử lý ban đầu và hỗ trợ người dân thoát nạn trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.

Hoạt động cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH trong cán bộ, nhân dân; từng bước xây dựng, củng cố phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, chủ động phòng ngừa từ cơ sở, hạn chế nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại về người, tài sản.