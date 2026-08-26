Mưa tái xuất ở Bắc bộ, Trung bộ nắng nóng gay gắt

ANTD.VN - Cơ quan khí tượng đã phát đi bản tin dự báo cho biết, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục di chuyển xa đất liền Việt Nam về phía bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc.

Trong khi đó, khu vực Bắc bộ mưa giảm trong ngày 25/8 nhưng đã xuất hiện trở lại trong ngày hôm nay 26/8 do sự hoạt động trở lại của rãnh thấp có trục đi qua Bắc bộ.

Đêm qua và sáng sớm nay 26/8, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25/8 đến 3 giờ ngày 26/8 cục bộ có nơi trên 80mm như các trạm: Chiềng Khay (Sơn La) 94,4mm, Nà Tấu (Điện Biên) 92,2mm, Phú Tiến (Thái Nguyên) 83,2mm, …

Ngày và đêm nay, Bắc bộ và Thanh Hoá có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tuy nhiên, đợt mưa này được các mô hình khí tượng dự báo không lớn như vừa qua. Trọng tâm mưa trong ngày hôm nay, từ ngày mai, mưa sẽ giảm về cường độ, nhưng sẽ xuất hiện trở lại về cuối tuần.

Khu vực Trung bộ thì nắng nóng cũng đã trở lại. Ngày 25/8, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C như các trạm: Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) 38,1 độ C; Quảng Ngãi 38,4 độ C,… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Mưa giông được dự báo tái xuất ở Bắc bộ trong ngày hôm nay

Trong hôm nay và ngày mai, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực Trung bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.