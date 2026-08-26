Chuẩn bị mùa tựu trường: Chuyên gia khuyến cáo hàng loạt vấn đề sức khỏe, bệnh dịch mà trẻ cần chú ý

ANTD.VN - Năm học mới 2026-2027 đã cận kề, hàng triệu học sinh chuẩn bị trở lại trường. Đây cũng là thời điểm nhiều vấn đề sức khỏe của trẻ, nhất là các bệnh, dịch bệnh có thể phát sinh và lây lan…

Nhiều dịch bệnh ở trẻ có nguy cơ gia tăng vào mùa tựu trường

Bữa ăn bán trú và những “bẫy” dị nguyên

Với trẻ có tiền sử dị ứng thực phẩm, việc chuyển từ môi trường ăn uống được gia đình kiểm soát sang bữa ăn bán trú ở trường học có thể làm gia tăng nguy cơ tiếp xúc với dị nguyên, thậm chí dẫn đến phản vệ nếu không được xử trí kịp thời.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, những thực phẩm thường gây dị ứng ở trẻ gồm hải sản như tôm, cua, mực; lạc (đậu phộng); trứng, sữa và một số loại hạt. Nguy cơ không chỉ đến từ việc trẻ trực tiếp ăn thực phẩm gây dị ứng. Trong quá trình chế biến, dị nguyên có thể vô tình lẫn vào món ăn khác hoặc tiếp xúc với dụng cụ, khay đựng thức ăn…

TS.BS Nguyễn Hữu Trường cảnh báo, phản ứng dị ứng có thể tiến triển nhanh, từ ngứa, nổi mày đay, sưng môi đến nôn ói, đau bụng, khó thở, tụt huyết áp và phản vệ. Vì vậy, với trẻ có tiền sử dị ứng thực phẩm, giáo viên và nhân viên y tế trường học cần được thông báo rõ về loại thực phẩm gây dị ứng, các biểu hiện thường gặp và phương án xử trí đã được bác sĩ hướng dẫn.

Dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, Covid-19, bệnh hô hấp… đang gia tăng

Thời điểm này đang là mùa mưa, cũng là mùa dịch sốt xuất huyết bắt đầu bùng phát và gia tăng mạnh. Đáng chú ý, theo ghi nhận ở các bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối, những ngày gần đây đã xuất hiện nhiều ca bệnh sốt xuất huyết biến chứng nguy hiểm tính mạng như: suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan mức độ nặng… gây nhiều khó khăn trong điều trị.

Tương tự, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, số ca mắc Covid-19 đang có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, số trẻ mắc Covid-19 đến khám và nhập viện tăng đáng kể so với giai đoạn trước. Các bác sĩ điều trị cho biết, lứa tuổi hay gặp nhất vẫn là các trẻ mẫu giáo, nhà trẻ vì những trẻ này có sự tiếp xúc gần nhiều hơn, là cơ hội để cho dễ virus lây lan hơn.

Cùng đó, tay chân miệng cũng là một dịch bệnh lây lan nhanh trong môi trường trường học, gây lo ngại với phụ huynh. TP.HCM là địa phương có số ca mắc hàng đầu cả nước. Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 8, tại TP HCM đã ghi nhận 971 trường hợp mắc…

Người dân đến tiêm chủng phòng bệnh tại hệ thống Tiêm chủng Long Châu

ThS.BS Lê Thanh Khôi, Phó Giám đốc y khoa, trực thuộc Hội đồng y khoa Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cho biết cho biết, dấu hiệu tay chân miệng dễ bị bỏ qua nhất là thay đổi hành vi. Theo hướng dẫn Bộ Y tế, giật mình chới với là một trong những dấu hiệu cần tái khám ngay, đặc biệt khi xuất hiện lặp lại, đi kèm sốt cao hoặc nôn nhiều… Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm để được phân độ điều trị, không nên tự kết luận “nhẹ thôi” vì tay chân miệng không đánh giá mức độ nặng chỉ bằng số lượng nốt ban.

Hay với sốt xuất huyết, ThS.BS Lê Thanh Khôi khuyến cáo, song song việc theo dõi sức khỏe, phụ huynh nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như diệt lăng quăng, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng, ngủ màn, phòng chống muỗi đốt và tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết để giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như các biến chứng nguy hiểm.

Dược sĩ Châu Thanh Tú - Dược sĩ trưởng Hội đồng chuyên môn dược, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cho biết thêm, hiện các nước đã có vaccine phòng bệnh tay chân miệng với hiệu quả cao. Theo dự kiến, sắp tới Việt Nam cũng sẽ có vaccine phòng bệnh tay chân miệng; điều này sẽ mở ra cơ hội phòng bệnh chủ động, hữu hiệu cho trẻ. Phụ huynh có thể theo dõi thông tin để nắm bắt khi có vaccine tiêm phòng tay chân miệng, có thể đưa trẻ đến các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và sớm được tiêm phòng bệnh, đảm bảo tiêm chủng an toàn, chất lượng.

Phòng tránh cho trẻ khỏi nguy cơ “dịch chồng dịch”

Ngoài ra, thời điểm này cũng có một số dịch bệnh khác lưu hành như cúm, virus RSV, não mô cầu... cũng đang được ghi nhận tăng số ca mắc, ca nhập viện tại các cơ sở y tế. Các loại virus này đều gây bệnh về đường hô hấp và có những đặc trưng riêng. Tuy nhiên, chúng có các triệu chứng chồng lấp nên khá khó để tự phân biệt, trừ khi có xét nghiệm xác định.

PGS.TS.DS Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyên Trưởng Bộ môn Dược lâm sàng - Đại học Y Dược TPHCM - Cố vấn chuyên môn hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cho biết, nhóm trẻ dưới 5 tuổi là đối tượng cao có nguy cơ mắc dịch chồng dịch: cúm A, tay chân miệng, virus hợp bào hô hấp, sốt xuất huyết, nhất là với trẻ chưa được tiêm vaccine cúm.

Công cụ mạnh mẽ nhất để phòng ngừa cúm và các biến chứng của nó là vaccine cúm hàng năm. Vaccine mỗi năm được cập nhật để bảo vệ chống lại các chủng cúm có khả năng lây lan cao nhất. Hay với bệnh RSV, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động tiêm vaccine trước khi RSV có xu hướng gia tăng tại khu vực mình sinh sống, để cơ thể có đủ thời gian tạo miễn dịch bảo vệ…

Các chuyên gia nhấn mạnh, việc tiêm chủng không chỉ giúp trẻ có thêm “lá chắn” sức khỏe mà còn góp phần bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng.