Hà Nội “chốt” nhà đầu tư Dự án đường giao thông cảnh quan ven Hồ Tây hơn 30.000 tỷ đồng

ANTD.VN - Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời vừa được UBND TP Hà Nội lựa chọn làm nhà đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven Hồ Tây.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.

Dự án triển khai tại phường Tây Hồ, có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 30.151 tỷ đồng, dự kiến khởi công từ quý III/2026 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2030. Mục tiêu là từng bước hình thành hệ thống giao thông, cảnh quan đồng bộ, hiện đại quanh Hồ Tây.

Hà Nội vừa chốt nhà đầu tư thực hiện dự án đường ven Hồ Tây hơn 30.000 tỷ đồng

Trong tổng vốn đầu tư, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 4.523 tỷ đồng, chiếm 15%; vốn huy động hợp pháp khác khoảng 25.629 tỷ đồng. Hợp đồng BT được thanh toán bằng quỹ đất theo chủ trương đầu tư được phê duyệt và quy định pháp luật.

Dự án được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện từ quý III/2026 đến quý IV/2028, tập trung cải tạo các tuyến đường và xây dựng sàn cảnh quan; riêng đoạn Quảng An dự kiến hoàn thành trong quý III/2027.

Giai đoạn 2 triển khai từ quý I/2027 đến quý IV/2030, đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình, cảnh quan, công viên theo quy hoạch, hướng tới hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2030.

Theo UBND TP Hà Nội, vị trí, diện tích, thông tin quy hoạch, giá trị quỹ đất dự kiến dùng để thanh toán và phương pháp thanh toán sẽ được rà soát, xác định cụ thể trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Thành phố Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ; bảo đảm tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn. Đồng thời, nhà đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, dự án phải bảo đảm ổn định đời sống người dân và tính đồng bộ của hạ tầng. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phải hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm, khiếu kiện đông người hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

UBND phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan được giao khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để bảo đảm tiến độ.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội là đầu mối thương thảo, ký kết và quản lý hợp đồng PPP với nhà đầu tư; đồng thời kiểm tra, giám sát việc huy động, sử dụng vốn, bảo đảm nhà đầu tư bố trí đủ nguồn lực thực hiện dự án đúng tiến độ.