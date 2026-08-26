ANTD.VN -Thực hiện Kế hoạch Tổng kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải, Đội CSGT ĐB số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an xã Nam Phù đã tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT trên tuyến đường Đông Mỹ - Ngũ Hiệp thuộc địa bàn xã Nam Phù.

Việc xử lý này nằm trong kế hoạch chung của Cục CSGT về tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa.

Đội CSGT ĐB số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an xã Nam Phù đã tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT trên tuyến đường Đông Mỹ- Ngũ Hiệp thuộc địa bàn xã Nam Phù.

Kế hoạch kiểm tra tập trung vào xe kinh doanh vận tải hàng hóa (xe tải, xe đầu kéo kéo theo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở vật liệu xây dựng, san lấp…). Tiếp đó là ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên, xe khách giường nằm.

Cảnh sát giao thông cũng tập trung xử lý các hành vi gồm: Vi phạm tốc độ; phần đường/làn đường; vượt sai quy định; sử dụng điện thoại khi lái xe; dừng, đỗ/đón trả khách/hàng hóa sai quy định.

Ngoài ra còn có xe không kinh doanh vận tải nhưng chở khách, chở hàng hóa có thu tiền; điều khiển xe quá giờ; vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng.

Theo đại diện Đội CSGT số 14, qua công tác tuần tra kiểm soát, khi phát hiện vi phạm liên quan đến trách nhiệm của đơn vị vận tải, lực lượng chức năng sẽ kiến nghị, phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý doanh nghiệp/chủ xe theo quy định.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát phương tiện và đội ngũ lái xe; thường xuyên rà soát điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi đưa vào hoạt động; quản lý chặt chẽ việc chấp hành pháp luật của lái xe, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, vi phạm.

Trước đó vào chiều 25/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, bắt đầu từ ngày 26/8 đến ngày 25/9, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ đồng loạt tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa.

Cụ thể, CSGT sẽ tập trung kiểm soát các loại xe kinh doanh vận tải hàng hóa (xe tải, xe đầu kéo kéo theo rơ mooc, sơ mi rơ mooc, xe chở vật liệu xây dựng, san lấp…); xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe khách 2 tầng có giường nằm.