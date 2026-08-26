Triển khai thí điểm Khung năng lực trí tuệ cảm xúc EQ tại 9 trường Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 26/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết trong năm 2026 sẽ thí điểm triển khai Khung năng lực trí tuệ tại 9 cơ sở giáo dục đại diện cho ba cấp học trên các địa bàn khác nhau của thành phố.

Hà Nội triển khai thí điểm khung năng lực trí tuệ cảm xúc với 9 trường năm học 2026- 2027

Ngày 26/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Trường Khoa học giáo dục (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Khung năng lực trí tuệ cảm xúc (EQ) cho học sinh Thủ đô năm 2026.



Bà Vương Hương Giang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong những năm qua, Giáo dục Thủ đô không chỉ dừng lại ở việc trang bị tri thức, mà hướng tới giúp mỗi nhà trường hiểu học sinh tốt hơn và hỗ trợ học sinh tốt hơn thông qua việc đánh giá và theo dõi sự phát triển về trí tuệ cảm xúc. Nhà trường có thể nhận diện được những điểm mạnh, những khó khăn và nhu cầu hỗ trợ của từng nhóm học sinh; từ đó giáo viên có thêm căn cứ để điều chỉnh cách tổ chức dạy học, công tác chủ nhiệm, hoạt động trải nghiệm và tư vấn học đường.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, chương trình được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thí điểm tại 09 cơ sở giáo dục đại diện cho ba cấp học trên các địa bàn khác nhau của thành phố. Trên cơ sở kết quả thí điểm và đóng góp ý kiến từ giáo viên, học sinh, phụ huynh, công cụ đo lường sẽ được hoàn thiện trước khi nhân rộng toàn thành phố.

Được biết, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ đồng hành cùng ngành Giáo dục Thủ đô trong việc xây dựng hệ thống tài liệu bồi dưỡng, thiết kế công cụ đo lường và tổ chức tập huấn bài bản cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đồng thời, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ huy động lực lượng chuyên gia tâm lý, giáo dục hàng đầu để bảo đảm việc áp dụng Khung năng lực EQ vừa khoa học, vừa phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi và thực tiễn học đường.

Đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa Kế hoạch số 3545/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành ngày 21/7/2026, hướng tới mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện, nhân văn và xây dựng mô hình trường học hạnh phúc theo định hướng của Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.