Tưởng béo bụng do tăng cân, bé gái 15 tuổi mang khối u gần 30cm

ANTD.VN - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật bóc tách thành công khối u buồng trứng phải có kích thước gần 30cm cho một bé gái 15 tuổi ở Hải Phòng.

Khối u dạng nang đa thùy ở buồng trứng phải, kích thước khoảng 30cm được đưa ra khỏi cơ thể bé gái

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bé gái 15 tuổi ở Hải Phòng, cao 1m60, nặng 75kg, lâu nay gia đình nghĩ bụng con to có thể do tăng cân. Nhưng 2 tuần gần đây nhận thấy bụng lớn bất thường, người mẹ đã quyết định đưa con đi khám.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u dạng nang đa thùy ở buồng trứng phải, kích thước khoảng 30 cm, có nhiều vách ngăn bên trong và choán phần lớn ổ bụng.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào, Trưởng khoa Phụ ngoại A5, cùng ê-kíp chuyên khoa Phụ khoa và Gây mê hồi sức đã tiến hành phẫu thuật mổ mở, bóc tách và lấy khối u.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra khoảng 6 lít dịch, giải phóng ổ bụng bị khối tổn thương lớn choán chỗ.

Đáng chú ý, ê-kíp phẫu thuật đồng thời bảo tồn phần phụ cho bệnh nhân. Đây là yếu tố quan trọng đối với bé gái 15 tuổi, nhằm giữ lại chức năng sinh sản sau điều trị. Kết quả sinh thiết lạnh cho thấy đây là u giáp buồng trứng lành tính. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi hậu phẫu tại Khoa Phụ ngoại A5.

Theo PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào, ở tuổi dậy thì, trẻ có thể thay đổi nhanh về vóc dáng và cân nặng. Tuy nhiên, khi vòng bụng tăng nhanh, bất thường hoặc không tương xứng với cân nặng, cha mẹ không nên chủ quan.

Đặc biệt, nếu trẻ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, đầy bụng, chướng bụng, rối loạn kinh nguyệt… cần được đưa đi khám để tìm nguyên nhân.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào cũng khuyến cáo cha mẹ nên quan sát kỹ những thay đổi về thể chất và sức khỏe của trẻ. Việc đưa trẻ đi thăm khám đúng lúc có thể giúp phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe bất thường, từ đó có hướng xử trí phù hợp và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, chức năng sinh sản của trẻ.