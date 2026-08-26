Nâng hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC từ cơ sở

ANTD.VN - Thực hiện Quyết định số 57/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với UBND phường và Công an phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan công tác quản lý Nhà nước và kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn.

Đại diện Đội CC&CNCH khu vực số 7 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trao đổi, thảo luận các hệ thống Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Thống nhất cách thức kiểm tra, quản lý cơ sở

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH vừa phối hợp với UBND phường và Công an phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị trao đổi, thảo luận về công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, triển khai nhiệm vụ kiểm tra phòng cháy, chữa cháy theo Quyết định số 57/2026/QĐ-UBND ngày 12-5-2026 của UBND thành phố Hà Nội.

Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH ngay từ cơ sở, đồng thời giúp cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nắm chắc các quy định, thống nhất phương pháp kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý các trường hợp vi phạm, qua đó chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, quán triệt những nội dung cốt lõi của Quyết định số 57/2026/QĐ-UBND, trong đó quy định nhiệm vụ kiểm tra định kỳ và đột xuất về PCCC của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố.

Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở đối với công tác PCCC, nhất là trong bối cảnh địa bàn quản lý có nhiều loại hình cơ sở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

Hội nghị trao đổi, thảo luận liên quan công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH

Các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi, cập nhật những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về PCCC áp dụng đối với từng loại hình công trình, cơ sở. Qua đó, cán bộ làm công tác kiểm tra có cơ sở đánh giá đúng thực trạng, xác định những tồn tại, thiếu sót về an toàn PCCC và hướng dẫn cơ sở khắc phục theo đúng quy định.

Một nội dung được hội nghị quan tâm là công tác lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ theo dõi hoạt động PCCC và CNCH. Việc xây dựng hồ sơ đầy đủ, khoa học, chặt chẽ không chỉ phục vụ công tác kiểm tra mà còn giúp lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, nguy cơ cháy, nổ tại từng cơ sở, từ đó đề ra biện pháp quản lý phù hợp.

Phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm vi phạm

Hội nghị cũng tập trung trao đổi về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Các đại biểu làm rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt; đồng thời trao đổi về việc áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Đối với những cơ sở vi phạm nghiêm trọng, không bảo đảm các điều kiện an toàn và có nguy cơ trực tiếp dẫn đến cháy, nổ, các nội dung liên quan đến tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động cũng được trao đổi, thống nhất nhằm bảo đảm việc xử lý đúng thẩm quyền, trình tự, quy định pháp luật.

Đại diện Đội CC&CNCH khu vực số 7 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trao đổi, thảo luận các hệ thống Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Qua thảo luận, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7, UBND phường và Công an phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm đã trao đổi, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn quản lý địa bàn; đồng thời thống nhất quy trình phối hợp, phân công trách nhiệm cụ thể trong kiểm tra, lập hồ sơ quản lý và xử lý vi phạm.

Việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với chính quyền và Công an cấp phường được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC từ cơ sở. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, nâng cao ý thức chấp hành của người đứng đầu cơ sở và người dân, chủ động phòng ngừa, kéo giảm nguy cơ cháy, nổ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trên địa bàn phường Cửa Nam và Hoàn Kiếm.