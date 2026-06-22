Bộ Công an đề xuất nhiều quy định mới về mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

ANTD.VN - Tại Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất hàng loạt nội dung mới về mức phạt tiền trong xử phạt hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả so với Luật hiện hành.

Theo đó, dự thảo Luật đã nâng mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1,5 triệu đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 3 triệu đồng đối với tổ chức. Đối với địa bàn thuộc các thành phố thì mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 0 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong các lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đất đai; xây dựng; bảo vệ môi trường; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; an toàn thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Giao Chính phủ quy định chi tiết về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Dự thảo cũng bổ sung quy định cho phép đình chỉ một phần hoạt động gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với trật tự, an toàn xã hội của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà theo quy định của pháp luật phải có giấy phép.

Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung quy định trường hợp giấy phép, chứng chỉ hành nghề được cấp dưới dạng điện tử hoặc được thể hiện dưới hình thức thông điệp dữ liệu thì người có thẩm quyền xử phạt thực hiện tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề trên môi trường điện tử; Bổ sung quy định giao Chính phủ quy định việc áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trên từng lĩnh vực…

Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại dự thảo Luật đã bổ sung nhiều quy định mới so với Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành, bao gồm:

Bổ sung quy định giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả của từng chức danh ngoài Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân…;

Bỏ quy định Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh thuộc các cơ quan, lực lượng được thành lập mới (chỉ cần giao Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Bên cạnh đó, dự thảo đã bổ sung nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt. Theo đó, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được xác định căn cứ vào nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính hoặc theo lĩnh vực, ngành quản lý.

Trường hợp thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được xác định căn cứ vào nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính mà không xác định được nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được xác định căn cứ vào nơi phát hiện hành vi vi phạm hành chính.

Đặc biệt, dự thảo Luật còn bổ sung quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi gây ra thiệt hại trong khi thực hiện việc nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới mặc dù đã tuân thủ đúng quy trình, quy phạm, áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa; người thực hiện hành vi gây thiệt hại trong khi thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên trong lực lượng vũ trang nhân dân để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nếu đã thực hiện đầy đủ quy trình báo cáo người ra mệnh lệnh nhưng người ra mệnh lệnh vẫn yêu cầu chấp hành mệnh lệnh đó.