Chính phủ ban hành chương trình hành động xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

ANTD.VN - Trong chương trình hành động vừa ban hành, Chính phủ chỉ đạo Hà Nội tập trung phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 100 km đường sắt đô thị, cơ bản giải quyết tình trạng úng ngập tại nội đô…

Phối cảnh tổ hợp ga Ngọc Hồi thuộc tuyến metro số 1 Hà Nội vừa khởi công

Chính phủ vừa ra Nghị quyết số 158/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Theo Nghị quyết này, để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu tại Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, các bộ ngành, UBND TP Hà Nội và các địa phương trong vùng cần cụ thể hóa, tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, năm 2026, các bộ, ngành và các địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội hoàn thành lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô bảo đảm ổn định, lâu dài với tầm nhìn chiến lược 100 năm. Chính phủ yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Hà Nội theo mô hình, cấu trúc chùm đô thị đa tầng, đa lớp, đa cực và đa trung tâm.

Chính phủ cũng yêu cầu Hà Nội tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị, đến năm 2030 phấn đấu hoàn thành khoảng 100 km đường sắt đô thị, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đầu tư, quản lý và vận hành.

Cùng đó, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng chiến lược, thích ứng với biến đổi khí hậu; cải thiện nâng cao năng lực hệ thống cấp, thoát nước, chống ngập, đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ các tuyến đê, các công trình chuyển nước kết hợp với tạo cảnh quan đô thị, môi trường; đến năm 2030, cơ bản giải quyết tình trạng úng ngập tại nội đô.

Chính phủ yêu cầu Hà Nội đẩy nhanh lộ trình tái cấu trúc đô thị; khẩn trương cải tạo các khu chung cư cũ gắn với việc chỉnh trang, tái thiết các khu đô thị lân cận, tái thiết các khu đô thị có hạ tầng yếu kém, xuống cấp để hình thành các khu đô thị văn minh, hiện đại, đa mục tiêu; đến năm 2030, hoàn thành cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nguy hiểm cấp độ D.

Hà Nội cũng được yêu cầu quyết liệt di dời các cơ sở gây ô nhiễm, cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, y tế không còn phù hợp quy hoạch ra khỏi nội thành gắn với kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất sau di dời bảo đảm đồng bộ với quy hoạch.

Chính phủ yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô theo hướng xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số và dịch vụ giá trị cao với các chính sách hỗ trợ đột phá, hàng đầu của cả nước ngang tầm với các nước trong khu vực và Châu Á.

Về phát triển các ngành kinh tế thế mạnh của Thủ đô, Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng lấy khoa học và công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để phát triển các ngành kinh tế thế mạnh của Thủ đô như dịch vụ tài chính, ngân hàng và logistics; công nghiệp công nghệ cao, kinh tế đô thị, kinh tế ban đêm, kinh tế sáng tạo và các ngành dịch vụ giá trị cao...