Công bố Quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh nội địa

ANTD.VN -Ngày 22/6/2026, Công an thành phố Hà Nội (CATP) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an Thành phố về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ.

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Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội trao Quyết định điều động và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Hoa Việt Thắng.

Cùng dự có đại diện Chỉ huy Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tham mưu; Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng và chỉ huy các đội công tác thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng An ninh điều tra, Phòng An ninh nội địa cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị liên quan.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Bạch Thị Kim Dung giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh nội địa.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Công an Thành phố, Thượng tá Đỗ Thị Phương Thảo, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Giám đốc CATP Hà Nội về công tác cán bộ. Theo đó, điều động đồng chí Thượng tá Hoa Việt Thắng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh điều tra, CATP Hà Nội; bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Bạch Thị Kim Dung giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, CATP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội phát biểu giao nhiệm vụ đối với các đồng chí được điều động, bổ nhiệm

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ đối với các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Đồng chí ghi nhận, đánh giá Thượng tá Hoa Việt Thắng và Thượng tá Bạch Thị Kim Dung là những cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn, đã kinh qua nhiều vị trí, lĩnh vực công tác và chức vụ chỉ huy khác nhau.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo tại Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh nội địa là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện của từng cá nhân; đồng thời góp phần kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của các đơn vị trong thời gian tới.

Trên cương vị mới, đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm thực tiễn, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị giữ vững đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, triển khai hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Thượng tá Hoa Việt Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Giám đốc CATP; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.