Theo dấu các “con bạc online” mùa World Cup, Công an Hà Nội bắt gọn ổ nhóm giao dịch hàng chục tỷ đồng

ANTD.VN - Lợi dụng sức nóng của Giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026, nhóm đối tượng do Trần Trung Hiếu cầm đầu đã sử dụng điện thoại di động để tổ chức và tham gia cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch ước tính hàng chục tỷ đồng.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã đấu tranh, triệt phá thành công một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch ước tính hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng Trần Trung Hiếu, Trần Mạnh Cường, Trịnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Long (từ phải sang trái)

Qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Trần Trung Hiếu (SN 1985, trú tại số 54 đường Yên Phụ, phường Ba Đình, Hà Nội) có biểu hiện tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Quá trình điều tra xác định, Hiếu cùng các đối tượng Nguyễn Thành Long (SN 1986, trú tại số 2 ngõ 32 Nguyễn Khiết, phường Hồng Hà, Hà Nội), Trần Mạnh Cường (SN 1979, trú tại 17B Hàm Long, phường Cửa Nam, Hà Nội) và Trịnh Tiến Đạt (SN 1996, trú tại P303 A9, phường Thanh Xuân, Hà Nội) đã sử dụng chủ yếu điện thoại di động để tham gia cá độ bóng đá thông qua trang mạng bong88.

Các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động để tham gia cá độ bóng đá thông qua trang mạng bong88

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 13-6-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành bắt khẩn cấp 4 đối tượng nêu trên để điều tra về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cá độ bóng đá ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án; đồng thời xác minh, triệu tập các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Mọi hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.