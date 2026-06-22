ANTD.VN - Tối 21/6, lực lượng chức năng và người dân địa phương nỗ lực triển khai các biện pháp khống chế đám cháy rừng xảy ra tại Khánh Sơn, xã Thiên Nhẫn, Nghệ An.

Trắng đêm khống chế cháy rừng tại Nghệ an

Theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên, khoảng 14 giờ cùng ngày, một đám cháy bất ngờ bùng phát trên diện tích thực bì tại khu vực đồi thuộc xóm 3, Khánh Sơn, xã Thiên Nhẫn.

Ban đầu, ngọn lửa xuất hiện trên phạm vi nhỏ, tuy nhiên do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nền nhiệt cao kết hợp với gió phơn Tây Nam thổi mạnh đã khiến ngọn lửa lan nhanh. Đến khoảng 23 giờ đêm, đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát mạnh và lan rộng trên các sườn đồi.

Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người gồm lực lượng Quân sự, Công an, Kiểm lâm và người dân địa phương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC số 7 triển khai chữa cháy rừng.

Các lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức nhiều mũi chữa cháy, tập trung phát dọn thực bì, mở đường băng cản lửa và khoanh vùng nhằm ngăn đám cháy lan sang các khu vực lân cận.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, trong khi khu vực cháy chủ yếu là cỏ tranh, lau lách và bổi khô, rất dễ bắt lửa.

Được biết khu vực này trước đây là rừng thông đã từng bị cháy, hiện chủ yếu là thảm thực vật tái sinh với mật độ thực bì dày.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể xuất phát từ việc người dân xử lý thực bì trồng keo dẫn đến cháy lan.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.