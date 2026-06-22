Hà Nội đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê

ANTD.VN - Sáng nay 22/6, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố. Thành phố giao liên danh Vinhomes - VinSpeed đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC của 5 tuyến đường sắt đô thị.

Theo UBND TP Hà Nội, đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế, chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện, hiện thực hóa các định hướng phát triển lớn của Trung ương đối với Hà Nội.

5 tuyến metro tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng

Việc khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng là chương trình đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, đánh dấu bước chuyển từ đầu tư từng tuyến riêng lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại.

Cụ thể, tuyến số 1 có lộ trình: Thường Tín- Tam Hưng- Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài; sơ bộ tổng mức đầu tư 14,74 tỷ USD.

Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thường Tín- Tam Hưng- Thượng Phúc- Dân Hòa. Dự kiến có tổng mức đầu tư 10,28 tỷ USD.

Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá, tổng mức đầu tư dự kiến 16,56 tỷ USD.

Tuyến số 10: Đông Anh - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Đông Anh; tổng mức đầu tư dự kiến 7,83 tỷ USD.

Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm, tổng mức đầu tư sơ bộ 5,82 tỷ USD.

Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Hà Nội và các Ban, ngành Trung ương nhấn nút khởi công 5 dự án metro và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn TP Hà Nội

Mục tiêu cả 5 tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2030 và kết nối đồng bộ với các tuyến số 3 và số 5 đang triển khai, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên toàn địa bàn thành phố.

Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, Hà Nội xác định phát triển nhà ở cho thuê là nhiệm vụ chiến lược, dài hạn nhằm bảo đảm an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu nhà ở đa dạng của người dân.

UBND TP đã quyết định sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ nguồn thu nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội bằng tiền của các dự án nhà ở thương mại để triển khai hai dự án nhà ở cho thuê gồm:

Các ô đất A2, A3 và A4 Khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở, quy mô 1.176 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 1.396 tỷ đồng;

Một phần quỹ đất thuộc Dự án khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội tại phường Việt Hưng, quy mô 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 3.563 tỷ đồng. Dự án do Vinhomes triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Công ty CP Him Lam đã đề xuất điều chỉnh Dự án Công viên công nghệ thông tin sang Dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên, dành hơn 11ha đất để phát triển khoảng 6.000 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 4.000 căn hộ được bố trí cho thuê dài hạn.

Phối cảnh tổ hợp ga Ngọc Hồi thuộc tuyến metro số 1 vừa khởi công

Đặc biệt, việc áp dụng các cơ chế đặc thù theo Luật Thủ đô năm 2026, Nghị quyết số 188/2025/QH15 và Nghị quyết số 258/2025/QH15 đã giúp Hà Nội đơn giản hóa nhiều thủ tục đầu tư, tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư và bảo đảm tiến độ khởi công các dự án (ít nhất 50%).

Phát biểu tại lễ khởi công sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, lễ khởi công hôm nay là bước đi cụ thể nhằm đưa Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô, Quy hoạch Tổng thể Thủ đô và các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương đi vào thực tiễn; đồng thời thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc sử dụng hiệu quả những cơ chế đã được giao để tạo ra các động lực tăng trưởng mới, các không gian phát triển mới và những giá trị mới cho người dân Thủ đô.

Với việc khởi công đồng thời 5 tuyến metro tổng chiều dài 303,5km, theo Chủ tịch Hà Nội đây là chương trình đầu tư đường sắt đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội, đồng thời là một trong những chương trình đầu tư hạ tầng đô thị lớn nhất cả nước được triển khai trong cùng một thời điểm.

Thành phố đã giao liên danh Vinhomes - VinSpeed đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC của 5 tuyến đường sắt đô thị. Các tuyến đường sắt này sẽ kết nối trực tiếp sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Ocean Park và các khu vực động lực phát triển của Thủ đô.

Phối cảnh dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng

“Mục tiêu của thành phố là cả 5 tuyến đường sắt đô thị được khởi công hôm nay sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2030. Đây không chỉ là kế hoạch phát triển của thành phố mà còn là cam kết của Hà Nội trước Chính phủ, trước nhân dân Thủ đô và trước tương lai phát triển của thành phố”, Chủ tịch TP Hà Nội nhấn mạnh.

Đối với Hà Nội, đầu tư đường sắt đô thị không chỉ nhằm giải quyết bài toán giao thông, mà quan trọng hơn là thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng cường liên kết vùng và từng bước hiện thực hóa mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm theo Quy hoạch Thủ đô.

Mỗi tuyến đường sắt được khởi công hôm nay không chỉ mở ra một hành lang giao thông mới mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho Hà Nội trong nhiều năm tới.

Bên cạnh đó, trên cơ sở các chủ trương của Trung ương và các cơ chế đã được HĐND thành phố ban hành, Hà Nội đã quyết định triển khai ngay các dự án nhà ở cho thuê bằng cả nguồn lực công và nguồn lực xã hội.

Trước mắt, thành phố triển khai 3 dự án với tổng quy mô hơn 8.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 30.000 tỷ đồng; trong đó có 2 dự án sử dụng nguồn lực công để tạo lập quỹ nhà ở cho thuê phục vụ nhu cầu của người dân và 1 dự án do doanh nghiệp chủ động đề xuất đầu tư với quy mô lớn.

Ba dự án được khởi công hôm nay là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố, tạo tiền đề để từng bước hình thành một phân khúc nhà ở mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Mục tiêu của thành phố là từng bước hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp; đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế.