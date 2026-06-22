Siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư của nhân dân

ANTD.VN - Chiều 22-6-2026, Thanh tra Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại 10 đơn vị thuộc Công an thành phố.

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Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra Công an thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra Công an thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị. Tham dự có các thành viên đoàn kiểm tra cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị được kiểm tra gồm các phòng nghiệp vụ Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát giao thông, Trại tạm giam số 2 và Công an các phường Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Khương Đình, Long Biên, Vĩnh Hưng, Phú Thượng, Hoàng Liệt.

Theo quyết định của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đoàn kiểm tra được thành lập nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các đơn vị cơ sở; đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện Phòng Thanh tra CATP Hà Nội báo cáo nội dung, chương trình làm việc

Phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu cuộc kiểm tra, Đại tá Đoàn Đức Thắng nhấn mạnh, thời gian qua công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an thành phố cơ bản được các đơn vị quan tâm triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên, qua công tác theo dõi, kiểm tra và trực tiếp giải quyết đơn thư cho thấy vẫn còn những tồn tại cần sớm khắc phục. Một số trường hợp phân loại đơn chưa chính xác; việc thụ lý, giải quyết hoặc kết luận nội dung tố cáo chưa đúng thẩm quyền; quy trình xử lý đơn chưa bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định. Cá biệt có nơi chưa thực hiện đầy đủ việc làm việc trực tiếp với người có đơn trước khi thụ lý giải quyết; chưa hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền đối với những nội dung không thuộc trách nhiệm giải quyết của đơn vị; còn tình trạng chậm xử lý, quá thời hạn giải quyết hoặc chưa sử dụng đúng biểu mẫu nghiệp vụ.

Thượng tá Lê Huy, Phó Chánh thanh tra Công an thành phố thông tin nội dung, kế hoạch làm việc

Theo Đại tá Đoàn Đức Thắng, những hạn chế nêu trên nếu không được kịp thời chấn chỉnh có thể dẫn đến phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp; gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín lực lượng Công an và tiềm ẩn nguy cơ tác động đến tình hình an ninh trật tự.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, đợt kiểm tra lần này không chỉ nhằm phát hiện, chấn chỉnh các thiếu sót mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư. Qua kiểm tra, đoàn sẽ đánh giá khách quan thực trạng công tác tại từng đơn vị; ghi nhận những mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng; đồng thời làm rõ nguyên nhân của các tồn tại, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan và đề xuất xử lý nghiêm đối với các vi phạm nếu phát hiện.

Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Một điểm đáng chú ý của đợt kiểm tra là việc kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ. Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu các thành viên trong đoàn không chỉ thực hiện nhiệm vụ đánh giá, đối chiếu hồ sơ mà còn trực tiếp trao đổi, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp dân tại cơ sở. Qua đó giúp nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống và chất lượng giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở.

Đối với các đơn vị được kiểm tra, Đại tá Đoàn Đức Thắng đề nghị chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan; phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác; cung cấp thông tin chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tài liệu đã cung cấp. Đồng thời nghiêm túc thực hiện các kiến nghị, kết luận của đoàn kiểm tra sau khi kết thúc quá trình làm việc.

Theo kế hoạch, từ ngày 23-6, đoàn kiểm tra sẽ trực tiếp làm việc tại 10 đơn vị thuộc diện kiểm tra. Kết thúc mỗi buổi làm việc, đoàn sẽ lập biên bản ghi nhận kết quả, đánh giá những mặt làm được, chỉ rõ tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể.

Việc tổ chức kiểm tra, hướng dẫn chuyên đề lần này thể hiện quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, gần dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Trong bối cảnh yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác, việc giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là giải pháp quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Thủ đô, góp phần giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.