Quyền lợi BHXH cho lao động nữ khi gặp rủi ro thai sản

ANTD.VN - Lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc khi không may gặp rủi ro thai sản được hưởng đầy đủ các chế độ trợ cấp, thời gian nghỉ và dưỡng sức theo quy định.

Theo BHXH Việt Nam, trường hợp áp dụng đối với lao động nữ tham gia BHXH bắt buộc khi: Sảy thai, phá thai, thai chết trong tử cung/khi chuyển dạ, hoặc thai ngoài tử cung (thời gian nghỉ cụ thể do cơ sở y tế chỉ định).

Thời gian nghỉ tối đa (tính cả nghỉ lễ, Tết, cuối tuần): Dưới 5 tuần: 10 ngày; Từ đủ 5 đến dưới 13 tuần: 20 ngày; Từ đủ 13 đến dưới 22 tuần: 40 ngày; Từ đủ 22 tuần trở lên: 50 ngày.

Infographic BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam lưu ý, thai từ đủ 22 tuần trở lên, nếu đủ điều kiện, lao động nữ và người chồng được hưởng chế độ thai sản như trường hợp sinh con.

Trong vòng 30 ngày sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu chưa phục hồi sức khỏe, người phụ nữ được nghỉ tối đa không quá 5 ngày nghỉ, với mức trợ cấp: 30% mức tham chiếu/ngày.

Mức hưởng trợ cấp thai sản mỗi ngày bằng mức trợ cấp 1 tháng+30 ngày. Còn đối với mức trợ cấp 1 tháng: Bằng 100% mức bình quân tiền lương đóng BHXH của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ (nếu đóng chưa đủ 6 tháng thì tính bình quân các tháng đã đóng).

BHXH Việt Nam hướng dẫn cách làm hồ sơ hưởng chế độ:

Điều trị nội trú: Giấy ra viện/bản tóm tắt hồ sơ bệnh án.

Điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Nội trú kết hợp ngoại trú: Giấy ra viện có ghi chỉ định thời gian điều trị ngoại trú.