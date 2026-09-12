Cách tra cứu, theo dõi hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản

Sau khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản, người lao động có thể tra cứu tình trạng xử lý trên Cổng Dịch vụ công BHXH bằng mã hồ sơ của đơn vị và theo dõi thông tin hưởng trên ứng dụng VssID.

Về thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản, thời gian quy định là 7 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động.

Thời hạn này là 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ do người lao động nộp trực tiếp đối với các trường hợp thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con khi nhờ mang thai hộ, nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi, hoặc không còn người sử dụng lao động.

(Ảnh: BHXH Việt Nam)

Để tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ bằng mã hồ sơ của đơn vị, bạn thực hiện theo 4 bước trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam tại địa chỉ [https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn](https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn): Đầu tiên là đăng nhập Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, tiếp theo chọn "Tra cứu hồ sơ", chọn "Tra cứu tình hình xử lý hồ sơ", và cuối cùng là nhập mã hồ sơ để xem kết quả.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tra cứu thông tin hưởng theo mã số BHXH của người lao động trên ứng dụng VssID bằng cách đăng nhập ứng dụng, chọn mục "Thông tin hưởng", rồi chọn "ODTS" (ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe) để xem các nội dung như thời gian hưởng, mức hưởng và nơi nhận trợ cấp.

Trong trường hợp đã có thông tin hưởng nhưng chưa nhận được tiền, bạn cần kiểm tra lại các thông tin gồm số tài khoản, tên chủ tài khoản, tên ngân hàng nhận tiền và liên hệ với người sử dụng lao động để kiểm tra tình trạng đóng BHXH cũng như hồ sơ hưởng chế độ.

Cần lưu ý rằng nếu đơn vị chưa đóng đủ BHXH nhưng người lao động đủ điều kiện thì chế độ vẫn được giải quyết, việc chi trả diễn ra theo quy định sau khi đối chiếu tình trạng đóng của đơn vị.

Nếu thông tin hưởng chưa hiển thị, bạn cần thực hiện theo các bước: Kiểm tra trạng thái hồ sơ vì có thể hồ sơ đang trong quá trình giải quyết hoặc chưa cập nhật trên hệ thống; Liên hệ người sử dụng lao động để đề nghị phối hợp với cơ quan BHXH kiểm tra và theo dõi kết quả trong trường hợp cơ quan BHXH ra văn bản hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Cuối cùng, người lao động cần lưu ý chủ động tra cứu tình trạng hồ sơ để nắm bắt thông tin kịp thời, kiểm tra chính xác thông tin tài khoản nhận tiền, liên hệ với người sử dụng lao động khi cần hỗ trợ hoặc bổ sung hồ sơ, đồng thời thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.