Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại ASIAD Nhật Bản 2026

ANTD.VN - Sáng 18-9, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên vị trí trang trọng và tung bay trên bầu trời Nagoya - Nhật Bản, chính thức đánh dấu sự hiện diện của Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á - ASIAD lần thứ 20 năm 2026.

Lễ Thượng cờ Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 2026 được ban tổ chức nước chủ nhà Nhật Bản tổ chức trang trọng tại Fuji Plaza, Garden Pier, Cảng Nagoya.

Tham dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cùng các thành viên của đoàn.

Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên tại Lễ thượng cờ Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

Các thành viên Việt Nam tham dự lễ thượng cờ

Trong không khí trang nghiêm, Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên cao, tung bay trên bầu trời Nagoya, đánh dấu sự hiện diện của Đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội thể thao lớn nhất châu lục.

Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên mang theo niềm tự hào, đồng thời tiếp thêm động lực cho các vận động viên trước những ngày tranh tài quan trọng phía trước.

ASIAD 20-2026 sẽ chính thức khai mạc vào tối 19-9 và bế mạc ngày 4-10. Thể thao Việt Nam 349 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn chính thức của Á vận hội, đặt mục tiêu giành tối thiểu 4 Huy chương Vàng.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết, đến thời điểm này sức khỏe của các vận động viên ổn định, toàn đoàn đã sẵn sàng bước vào tranh tài.