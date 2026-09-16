Cúp Quốc gia và hạng Nhất quốc gia Việt Nam có nhà tài trợ mới

ANTD.VN - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) sẽ đồng hành cùng giải bóng đá hạng Nhất quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27 trong vai trò nhà tài trợ chính.

Ngày 16-9, tại Hà Nội, SACOMBANK và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), thành viên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) đã ký kết thỏa thuận tài trợ giải bóng đá hạng Nhất quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27, đánh dấu lần đầu tiên SACOMBANK đồng hành cùng hai giải bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia trong vai trò nhà tài trợ chính.

Lễ ký kết diễn ra trước sự chứng kiến của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và FPT Play.

Theo thỏa thuận đã ký, SACOMBANK trở thành nhà tài trợ chính của giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026/27 và Cúp Quốc gia 2026/27. Trong mùa giải mới, hai giải đấu này sẽ có tên gọi là: Giải hạng Nhất quốc gia SACOMBANK 2026/27 và Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27.

Đại diện các bên tại lễ ký kết SACOMBANK là nhà tài trợ chính của Cúp Quốc gia và hạng Nhất quốc gia Việt Nam 2026/27

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Nguyễn Xuân Vũ - Thành viên HĐQT SACOMBANK cho biết doanh nghiệp này kỳ vọng tiếp thêm nguồn lực để các giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn và lan tỏa rộng rãi hơn.

"Chúng tôi tin rằng mỗi bước tiến của bóng đá Việt Nam sẽ mở ra những cơ hội mới để kết nối cộng đồng và tạo dựng những giá trị tốt đẹp. Đây chính là tinh thần ‘Kiến tạo giá trị – Khơi nguồn tài lộc’ mà SACOMBANK mong muốn lan tỏa và cũng là điểm nhấn trên hành trình tái định vị thương hiệu được chúng tôi triển khai từ đầu năm", ông Nguyễn Xuân Vũ nói.

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty VPF đánh giá sự đồng hành của SACOMBANK sẽ góp phần gia tăng giá trị, sức hấp dẫn và sự lan tỏa của các giải đấu, đồng thời mang đến những động lực để VPF và các CLB không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức, chuyên môn và hình ảnh của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 đã khởi tranh từ ngày 11-9, kéo dài đến 16-5-2027 theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách, với tổng cộng 26 vòng đấu, 182 trận, và tổng giá trị giải thưởng là 3,5 tỉ đồng.

Trong khi đó, Cúp Quốc gia 2026/27 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 18-9 và khép lại bằng trận chung kết lượt về vào ngày 30-5-2027. Giải có 27 CLB (13 đội V-League và 14 đội hạng Nhất), thi đấu tổng cộng 29 trận. CLB đoạt Cúp Quốc gia nhận giải thưởng gồm cúp, huy chương vàng và tiền thưởng 2 tỷ đồng.