Messi ghi bàn lịch sử, Inter Miami đoạt Siêu cúp Bắc Mỹ

ANTD.VN - Lionel Messi ghi bàn thứ 100 trong màu áo Inter Miami, trước khi kiến tạo để Casemiro lập công, giúp đội bóng Mỹ đánh bại Cruz Azul 2-0 và đăng quang Siêu cúp Bắc Mỹ.

Trận đấu giữa Inter Miami và Cruz Azul là cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch MLS - Mỹ và Liga Mexico. Inter Miami nhập cuộc tốt hơn và tạo ra bước ngoặt ở phút 24. Luis Suarez thực hiện đường chuyền thuận lợi để Messi băng vào, bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Cruz Azul.

Pha lập công này mang ý nghĩa đặc biệt với Messi khi đánh dấu bàn thắng thứ 100 của anh trong màu áo Inter Miami, đồng thời giúp đội bóng áo hồng vươn lên dẫn 1-0.

Messi ghi bàn thứ 100, Inter Miami đoạt Siêu cúp Bắc Mỹ (Ảnh: Inter Miami)

Cruz Azul chỉ thực sự tạo được sức ép đáng kể về cuối hiệp 1. Tuy nhiên, thủ môn St. Clair chơi tập trung và có pha cứu thua quan trọng, giúp Inter Miami bảo toàn lợi thế trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, đội bóng Mexico đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Cruz Azul tạo ra thêm một số cơ hội đáng chú ý nhưng không thành công, trong đó có tình huống bóng tìm đến cột dọc.

Inter Miami chuyển sang chơi phòng ngự phản công và tiếp tục đặt niềm tin vào khả năng tạo đột biến của Messi. Phút 56, siêu sao người Argentina thoát xuống và đưa bóng vào lưới Cruz Azul, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Khoảnh khắc đăng quang của Messi và đồng đội (Ảnh: Inter Miami)

Đến phút 81, Inter Miami tung đòn quyết định. Từ quả phạt góc do Messi thực hiện, Casemiro bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Cruz Azul, nâng tỉ số lên 2-0 và chấm dứt hy vọng của đại diện Mexico.

Chiến thắng 2-0 giúp Inter Miami vô địch Siêu cúp Bắc Mỹ. Với Messi, đây là danh hiệu thứ 5 kể từ khi anh gia nhập Miami vào năm 2023. Trước đó, siêu sao người Argentina cùng đội bóng này lần lượt giành Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024, MLS Cup và Campeonato Conferencia Este 2025.