Thua Nhật Bản 0-8, tuyển nữ Việt Nam dồn sức cho trận quyết định với Thái Lan

ANTD.VN - Sau thất bại rất đậm trước Nhật Bản ở lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 20, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng ĐT nữ Việt Nam đã thu được nhiều bài học, đặc biệt về khả năng kiểm soát bóng. Trước mắt đội tuyển là trận đấu mang tính quyết định với Thái Lan vào ngày 21-9.

Nhật Bản hiện là đương kim vô địch châu Á và sở hữu đội hình đồng đều. Trước đối thủ có trình độ hàng đầu châu lục, ĐT nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng cũng như tổ chức tấn công.

Tuy nhiên, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng việc được đối đầu với những đội tuyển mạnh như vậy là cơ hội để các cầu thủ, đặc biệt những gương mặt trẻ, tích lũy kinh nghiệm và cải thiện khả năng chơi bóng.

ĐT nữ Việt Nam cần thắng Thái Lan để giành vé tứ kết ASIAD 20 (Ảnh: VFF)



“Bên cạnh tỉ số, điều chính tôi hướng đến là khi các cầu thủ gặp những đội tuyển mạnh ở Đông Bắc Á như Nhật Bản, Trung Quốc hay Triều Tiên, khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ sẽ được cải thiện dần dần. Đây là trận đấu rất bổ ích để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

"Sau trận đầu tiên gặp Đài Bắc Trung Hoa với kết quả không tốt, chúng tôi tiếp tục bước vào trận đấu với Nhật Bản. Về sức mạnh thì chúng ta đã biết, Nhật Bản đang là đương kim vô địch châu Á và đội hình của họ rất đồng đều. Vì vậy, chúng tôi cũng tính toán để phân bổ lực lượng, lựa chọn những cầu thủ có sức khỏe tốt và khả năng phòng ngự tốt để thi đấu”, HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam thêm vào.

Theo ông Phúc, các học trò đã thực hiện tương đối tốt yêu cầu chiến thuật trong phần lớn thời gian hiệp 1. Dẫu vậy, khi có bóng, ĐT nữ Việt Nam chưa đủ khả năng duy trì những pha phối hợp liên tục để thoát khỏi sức ép của đối thủ.

“Trong hiệp 1, đa số các cầu thủ thi đấu tương đối đạt yêu cầu. Nhưng khi triển khai tấn công, chúng ta chưa chơi bóng và cầm bóng được 5-6 nhịp. Sang đầu hiệp 2 có những thời điểm đội khởi sắc hơn”, HLV Hoàng Văn Phúc phân tích.

Một điểm khác khiến ban huấn luyện chưa hài lòng là khả năng duy trì sự tập trung trong những thời điểm cuối hiệp. ĐT nữ Việt Nam để Nhật Bản ghi liên tiếp hai bàn trong những phút cuối hiệp 1, trước khi nhận thêm bàn thua ở cuối trận.

“Cái chúng tôi cần phải khắc phục là sự tập trung ở những thời điểm cuối hiệp. Cụ thể, ở hiệp 1, trong 3 phút cuối chúng ta bị 2 bàn. Ở những phút cuối trận, chủ trương của chúng tôi là thay người để hạn chế bàn thua, nhưng các cầu thủ cũng mất tập trung và để thua thêm. Đây là điều đáng tiếc và cần được rút kinh nghiệm”, nhà cầm quân này cho biết.

Thất bại trước Nhật Bản khiến trận đấu cuối vòng bảng với Thái Lan trở thành cuộc so tài đặc biệt quan trọng với ĐT nữ Việt Nam. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, nhiệm vụ trước mắt của toàn đội là nhanh chóng hồi phục thể lực để chuẩn bị cho trận đấu ngày 21-9.

“Các cầu thủ sau trận đấu cũng buồn, nhưng chúng tôi chỉ nhắc các cầu thủ phải hồi phục thật tốt. Phía trước là đối thủ Thái Lan. Nếu chúng ta giành chiến thắng thì sẽ giành vé vào tứ kết”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.