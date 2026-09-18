Công an Hà Nội FC áp đảo danh sách tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Sáng 18-9, HLV trưởng Kim Sang-sik công bố danh sách chính thức 23 tuyển thủ Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội FC đóng góp tới 7 cái tên.

So với lực lượng từng đăng quang ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 tiếp tục duy trì phần lớn bộ khung, đồng thời đón sự trở lại của một số gương mặt.

Đáng chú ý, đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội FC đóng góp tới 7 tuyển thủ dự giải, bao gồm: Đình Bắc, Quang Hải, Thành Long, Adou Minh, Văn Đô, Pendant Quang Vinh, Việt Anh.

Adou Minh lần đầu được triệu tập đội tuyển Việt Nam

Trong số này, Adou Minh lần đầu lên tuyển, sau khi chính thức nhận quốc tịch Việt Nam hôm 21-8 vừa qua.

Cầu thủ sinh năm 1997 mang hai dòng máu Việt - Pháp thi đấu ở vị trí trung vệ và đã có kinh nghiệm thi đấu tại V-League, đồng thời đã được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho các đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 cơ bản giữ bộ khung vừa vô địch ASEAN Cup hồi tháng 8

Ngoài Adou Minh, đội tuyển đón một tân binh khác rất được quan tâm thời gian qua là Williams Minh Hoàng, sinh năm 2007, hiện thi đấu cho Công an TP.HCM.

Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam – Anh sở hữu chiều cao 1m90 và đã tạo được dấu ấn trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại V-League. Việc được triệu tập ở tuổi 19 giúp Williams Minh Hoàng có cơ hội làm quen với môi trường đội tuyển quốc gia và tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Bên cạnh đó, những cầu thủ đã cùng tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cúp 2026 tiếp tục góp mặt trong đợt tập trung lần này như Nguyễn Xuân Son, Lê Giang Patrik, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long…

Với quỹ thời gian chuẩn bị khá ngắn, việc duy trì phần lớn bộ khung đã thi đấu cùng nhau tại ASEAN Cup giúp đội tuyển có sự ổn định về nhân sự và cách vận hành.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong FIFA Days tháng 9-2026, quy tụ 14 đội tuyển, được chia thành hai hạng đấu. Tuyển Việt Nam nằm bảng B hạng Division 1.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp Philippines ngày 26-9, Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10. Đội nhất bảng sẽ giành quyền vào chung kết tranh vô địch hạng đấu với đội nhất bảng A.

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu với các đối thủ mạnh trong khu vực và hướng tới những mục tiêu mới sau thành công tại ASEAN Championship 2026.