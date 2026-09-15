HLV Polking: "Công an Hà Nội FC tự hào vì đã chơi sòng phẳng trước đại diện Nhật Bản"

ANTD.VN - Nhà cầm quân người Brazil cho rằng đội nhà có quyền tự hào vì đã nỗ lực chơi bóng, cạnh tranh sòng phẳng, tạo ra cơ hội và có hiệp 1 rất tốt với cường độ cao trước đội bóng mạnh của Nhật Bản.

"Tôi tin rằng chúng tôi đã chơi một trận đấu hay trước một đối thủ rất mạnh. Gamba Osaka là một đội bóng rất chất lượng. Điều duy nhất chúng tôi cần làm là học hỏi, bởi đây là lần đầu tiên CLB tham dự đấu trường này", HLV Polking chia sẻ tại họp báo sau trận ra quân AFC Champions League Elite - C1 châu Á trên sân Panasonic Suita (Nhật Bản), tối 15-9.

Đây là trận ra quân của CLB Công an Hà Nội tại C1 châu Á 2026/267, cũng là trận đầu tiên trong lịch sử đội bóng ở đấu trường lớn nhất châu Á. Trong khi đó, chủ nhà Gamba Osaka là nhà vô địch giải đấu năm 2008, là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất bóng đá Nhật Bản.

Công an Hà Nội (áo đỏ) nhập cuộc tự tin, lấn lướt đại diện Nhật Bản trong 25 phút đầu trận

Trước đối thủ mạnh hơn, Quang Hải cùng đồng đội vẫn nhập cuộc đầy tự tin và tạo thế trận lấn lướt trong 25 phút đầu trận, với 6 cú dứt điểm so với 2 bên phía chủ nhà. Đáng kể nhất là cú sút đưa bóng trúng xà ngang bật ra ngoài của Perea phút 26.

Phút 79, từ đường phát triển bóng của Thành Long, Đình Bắc bứt tốc bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút căng, thủ môn bên phía Gamba Osaka cản phá, bóng bật ra và Brayan Perea ập vào đá bồi tung lưới đại diện Nhật Bản.

Đây là bàn thắng đầu tiên - bàn thắng lịch sử của CLB Công an Hà Nội tại đấu trường Cúp C1 châu Á.

Dù vậy, một vài thời điểm thiếu tập trung đã khiến đội bị đối thủ tận dụng triệt để, ghi 4 bàn, qua đó thắng chung cuộc 4-1.

HLV Polking và thủ môn Nguyễn Filip tại họp báo sau trận

"Toàn đội có quyền tự hào vì chúng tôi đã nỗ lực chơi bóng, cạnh tranh sòng phẳng, tạo ra cơ hội và có hiệp 1 rất tốt với cường độ cao. Nhưng bài học ở đẳng cấp này rất rõ ràng: nếu bạn mắc sai lầm, bạn sẽ bị trừng phạt ngay lập tức", HLV Polking thẳng thắn.

Cùng dự họp báo sau trận, thủ môn Nguyễn Filip - người đã có một trận đấu vất vả song cũng cản phá nhiều cú sút hiểm hóc bên phía Gamba Osaka - bày tỏ đồng tình với HLV Polking.

"Chúng tôi chưa từng đối đầu với một đối thủ có chất lượng chơi bóng và khả năng chuyển đổi trạng thái sắc bén như thế này. Mọi sai lầm của chúng tôi đều bị trừng phạt. Tôi nghĩ tỷ số 4-1 không phản ánh đúng hoàn toàn thế trận, đặc biệt là trong hiệp một khi chúng tôi xứng đáng có kết quả tốt hơn", thủ môn Công an Hà Nội tiếc nuối.