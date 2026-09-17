Barca ghi 7 bàn, tạm bứt lên trước Real Madrid

ANTD.VN - Barca tiếp tục khởi đầu như mơ tại La Liga 2026/27 khi đè bẹp Racing Santander 7-2 ở vòng 6, rạng sáng 17-9. Raphinha lập hat-trick, trong khi Joao Cancelo, Gabriel Jesus và Lamine Yamal cùng ghi bàn, giúp Barca duy trì thành tích toàn thắng và tạo khoảng cách 3 điểm với Real Madrid.

Trên sân nhà, Barca không mất nhiều thời gian để tạo khác biệt. Ngay phút thứ 8, Joao Cancelo tung cú sút xa đầy uy lực. Bóng dội mép dưới xà ngang trước khi đi vào lưới, mở màn cho bữa tiệc bàn thắng của đội chủ nhà.

Racing Santander gần như không có cơ hội ổn định đội hình khi liên tục phải chống đỡ những đợt lên bóng của Barca.

Raphinha rực sáng với hat-trick cho Barca (Ảnh: AS)

Phút 25, đội chủ nhà được hưởng phạt đền sau khi Pedro Felipe phạm lỗi với Raphinha trong vòng cấm. Chính tiền đạo người Brazil bước lên thực hiện và không mắc sai lầm, nâng tỉ số lên 2-0.

Tuy nhiên, Racing bất ngờ tìm được bàn rút ngắn cách biệt chỉ 5 phút sau đó nhờ công Maguette Gueye. Bàn thắng giúp Racing nhen nhóm hy vọng, nhưng không đủ để tạo bất ngờ.

Phút 36, Joao Cancelo tiếp tục thử vận may từ ngoài vòng cấm. Lần này, cú sút của hậu vệ người Bồ Đào Nha chạm vào Asier Villalibre, đổi hướng và khiến thủ môn Racing bất lực. Bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của Villalibre.

Trước khi hiệp một khép lại, Raphinha hoàn tất cú đúp. Phút 42, tiền đạo Brazil tận dụng cơ hội để ghi bàn, đưa Barca bước vào giờ nghỉ với lợi thế 4-1.

Racing Santander không buông xuôi sau giờ nghỉ. Đội khách tiếp tục tìm kiếm cơ hội và được hưởng thành quả ở phút 65, rút ngắn tỉ số xuống 2-4.

Nhưng chỉ hai phút sau, mọi hy vọng của Racing lại bị dập tắt. Barca được hưởng quả phạt đền và Raphinha một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ trên chấm 11m, hoàn tất cú hat-trick đồng thời nâng tổng số pha lập công của anh tại La Liga mùa này lên 9 bàn.

Barca là đối trọng thực sự của Real mùa này (Ảnh: AS)

Barca vẫn không giảm sức ép trong những phút cuối. Gabriel Jesus được tung vào sân và chỉ mất 11 phút để để lại dấu ấn. Phút 79, tiền đạo người Brazil ghi bàn thứ sáu cho đội chủ nhà, đưa khoảng cách trở lại thành 4 bàn.

Đến phút 89, Lamine Yamal khép lại màn đại thắng 7-2 bằng pha lập công sau đường kiến tạo của Karim Adeyemi.

Ba điểm trước Racing giúp Barca duy trì thành tích toàn thắng sau 6 vòng La Liga 2026/27. Đội bóng của HLV Hansi Flick giành trọn 18 điểm, tạm hơn Real Madrid 3 điểm và sở hữu hiệu số vượt trội, ghi 28 bàn thủng lưới 6 so với 17/6 của Kền kền trắng.