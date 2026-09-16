Quyết định thay người phút cuối của HLV Mourinho giúp Real thắng nghẹt thở

ANTD.VN - Real Madrid trải qua những phút cuối đầy căng thẳng nhưng vẫn đánh bại Elche 3-2, nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Carlos Espi, người được HLV Jose Mourinho tung vào sân chỉ 4 phút trước đó.

Làm khách trên sân đội cuối bảng Elche, HLV Jose Mourinho quyết định cất Jude Bellingham trên băng ghế dự bị. Tiền vệ người Anh được cho nghỉ nhằm có thêm thời gian hồi phục trước trận derby Madrid gặp Atletico vào cuối tuần.

Không có Bellingham trong đội hình xuất phát, Real Madrid nhập cuộc tương đối khó khăn. Tuy nhiên, Arda Guler nhanh chóng trở thành điểm sáng lớn nhất của đội khách. Phút 25, Guler thực hiện quả đá phạt đưa bóng dội cột trước khi chạm vào khuỷu tay thủ môn Matias Dituro đi vào lưới., mở tỉ số cho Real.

Carlos Espi ghi bàn quyết định cho Real Madrid (Ảnh: Getty Images)

Phút 33, Yan Diomande thực hiện đường tạt bóng từ cánh phải, tạo điều kiện để Kylian Mbappe băng vào dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt.

Với lợi thế hai bàn, Real Madrid kiểm soát khá tốt thế trận trong phần còn lại của hiệp 1. Tuy nhiên, hiệp 2 chứng kiến đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ.

Phút 71, Elche tìm được bàn rút ngắn cách biệt. Lucas Cepeda có quả tạt chính xác để Abiel Osorio bật cao đánh đầu gỡ 1-2. Chỉ 12 phút sau, lợi thế của đội khách hoàn toàn biến mất. Marc Cucurella có pha chuyền bóng lỗi, tạo điều kiện để Elche giành lại bóng. Sau đường chuyền của Josan, Fer Nino tung cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỉ số 2-2.

Từ chỗ dẫn trước hai bàn, Real Madrid phải bước vào những phút cuối trong thế tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Quyết định thay người của HLV Jose Mourinho một lần nữa lại trở thành tâm điểm (Ảnh: Getty Images)

Mourinho lần lượt đưa Endrick và Carlos Espi vào sân ở phút 87 nhằm tăng sức tấn công. Và quyết định của HLV người Bồ Đào Nha đã phát huy tác dụng đúng thời điểm.

Phút 90+1, Bellingham sau khi được tung vào sân có pha xử lý xuất sắc, đưa Mbappe thoát xuống phía sau hàng thủ Elche. Tiền đạo người Pháp không dứt điểm mà chuyền ngược vào cho Espi ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở cho Real Madrid.

Một lần nữa Espi trở thành nhân vật quyết định trận đấu với Real Madrid, khi từng ghi bàn hạ Espayol 2-1 ở phút 90 vào tháng trước.

Chiến thắng giúp Real Madrid có 15 điểm sau 6 vòng La Liga 2026/27, bằng điểm Barcelona nhưng tạm thời đá nhiều hơn một trận.