Sự cố ASIAD 2026: Tuyển thủ Thái Lan không được lên du thuyền, vạ vật gần 1 ngày

ANTD.VN - Theo kế hoạch, đội tuyển cầu mây Thái Lan được bố trí ở du thuyền sang trọng Costa Serena trong quá trình lưu trú tại Nhật Bản dự ASIAD 2026, nhưng tới nơi phải nằm vạ vật chờ đợi 1 ngày vì... không có tên trong danh sách lên du thuyền.

Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026 chưa khai mạc song đã chứng kiến những sự cố đầu tiên liên quan tới công tác đón tiếp của nước chủ nhà.

Tờ Main Stand (Thái Lan) cho biết đội tuyển cầu mây nước này vừa phải trải qua gần 24 tiếng mệt mỏi, vạ vật vì không được bố trí chỗ ở khi tới Nhật Bản tham dự Á vận hội.

Đội tuyển thủ Thái Lan vạ vật gần 1 ngày mới được cho lên du thuyền Costa Serena "ở tạm", trong lúc chờ ban tổ chức bố trí chỗ ở vì không có trong danh sách đăng ký

Theo Main Stand, đội tuyển cầu mây rời Thái Lan vào 00h05 ngày 16-9 với điểm đến là phòng nghỉ trên du thuyền Costa Serena đang neo tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Tuy nhiên khi đến điểm làm thủ tục nhận phòng, toàn đội bất ngờ nhận thông báo: "Không tìm thấy tên của toàn đội". Phải tới 22h30 cùng ngày, tức gần 24 tiếng, đội mới được cho lên du thuyền, song là xếp ở tạm phòng của các đoàn khác chưa tới trong lúc chờ ban tổ chức nước chủ nhà giải quyết sự cố.

Ông Chalitrat Chantrubeksa - Phó trưởng đoàn thể thao Thái Lan tại ASIAD 2026, cho biết đây là sai sót của đơn vị tổ chức sự kiện được phía Nhật Bản thuê thực hiện. Đơn vị này đã quên đưa hồ sơ của các vận động viên vào hệ thống lưu trú, khiến toàn bộ hồ sơ của đội cầu mây Thái Lan bị thiếu.

Khi được hỏi liệu các vận động viên có phải chuyển chỗ ở một lần nữa hay không, ông Chalitrat trả lời: "Chúng tôi đang chờ thông tin cập nhật từ ban tổ chức, xem liệu tuyển cầu mây Thái Lan sẽ tiếp tục ở trên du thuyền hay phải chuyển ra nơi khác".

Tuyển cầu mây Thái Lan sẽ bắt đầu thi đấu ASIAD 2026 vào ngày 20-9, góp mặt 4 trong 6 nội dung của Á vận hội lần này là đồng đội nam, đơn nam, đồng đội nữ và đội 4 người nữ.

Du thuyền Costa Serena là nơi lưu trú của 4.000 người tham dự ASIAD 2026

Vận động viên Phạm Thị Huệ cùng tuyển rowing Việt Nam được bố trí lưu trú trên du thuyền Costa Serena trong thời gian dự ASIAD 2026

Tại ASIAD 2026, chủ nhà Nhật Bản không tổ chức Làng vận động viên tập trung như phương thức truyền thống. Thay vào đó, chủ nhà đại hội mang đến trải nghiệm độc đáo khi biến con tàu du lịch sang trọng Costa Serena có trọng tải 114.000 tấn, dài 290,2m với 1.500 cabin thành một “khách sạn nổi” khổng lồ, làm nơi ăn ở, sinh hoạt cho khoảng 4.000 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ các đoàn.

Rất nhiều đội tuyển của các đoàn thể thao châu Á, bao gồm một số đội tuyển của Việt Nam được bố trí lưu trú trên du thuyền này trong suốt thời gian tham dự Á vận hội.

Đa số đều được tiếp đón chu đáo theo danh sách đã đăng ký. Trường hợp của tuyển cầu mây Thái Lan là ngoại lệ.