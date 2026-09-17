Triệu tập 29 tuyển thủ Việt Nam, sẵn sàng dự World Cup U17

ANTD.VN - Đội tuyển U17 Việt Nam với 29 cầu thủ dưới sự huấn luyện của chuyên gia Brazil Cristiano Roland sẽ trở lại tập luyện từ ngày 20-9, hướng tới lần đầu tiên tham dự VCK FIFA U17 World Cup.

Theo danh sách 29 cầu thủ được HLV trưởng Cristiano Roland lựa chọn cho đợt tập trung lần này, lực lượng nòng cốt vẫn là những cầu thủ từng tham gia hành trình tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026 vừa qua.

Bên cạnh đó, đội tuyển được bổ sung 7 gương mặt mới, gồm hai thủ môn Nguyễn Thái Sơn (Hà Nội), Nguyễn Việt Dũng (PVF); các hậu vệ Trần Xuân Toàn (Công an Hà Nội), Bùi Trung Hiếu (PVF), Phùng Quang Danh (Thể Công Viettel); cùng hai tiền vệ Nguyễn Trọng Phong (PVF) và Tạ Đình Phong (SHB Đà Nẵng).

U17 Việt Nam bước vào tập luyện, sẵn sàng chinh phục kỳ World Cup lịch sử (Ảnh: VFF)

Với lực lượng được mở rộng, đợt tập trung lần này sẽ tạo điều kiện để ban huấn luyện tiếp tục rà soát, đánh giá lực lượng và xây dựng phương án chuẩn bị cho đấu trường thế giới.

Đây cũng là giai đoạn quan trọng để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, hoàn thiện chuyên môn và thích nghi với yêu cầu thi đấu ở cấp độ FIFA.

Trước đó tại vòng chung kết U17 châu Á, U17 Việt Nam đã xuất sắc thắng UAE 3-2, thắng Yemen 1-0, và thua Hàn Quốc song vẫn hơn Hàn Quốc 1 điểm để xuất sắc xếp nhất bảng C, vào tứ kết đồng thời nằm nhóm 8 đội đại diện châu Á dự World Cup U17-2026. Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt giải đấu lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch, HLV Roland cùng 29 tuyển thủ U17 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 20-9.

Trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển dự kiến sẽ có chuyến tập huấn tại một quốc gia khu vực Tây Á trước khi di chuyển sang Qatar, địa điểm đăng cai FIFA U17 World Cup 2026.

FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra từ 19-11 đến 13-12 là cột mốc đặc biệt đối với bóng đá trẻ Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand.