Bị loại quá sớm, MU đối diện một mùa giải nữa bỏ đi

ANTD.VN - Man United dẫn Brighton 2-0 chỉ sau hơn 10 phút nhưng cuối cùng thua ngược gây sốc với tỉ số 2-3 tại Old Trafford, qua đó bị loại rất sớm khỏi cúp Liên đoàn. Thất bại này đến trong một tuần đầy biến động, đồng thời phơi bày nhiều vấn đề của Quỷ đỏ.

Chỉ sau 10 phút, MU đã dẫn 2-0 nhờ công Lacey và Mount, tưởng như đã mở ra một trận đại thắng. Tuy nhiên, thái độ bất ổn cùng cách chơi lỏng lẻo đã khiến họ phải trả giá rất đắt.

Phút 45, Kostoulas rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Sang hiệp hai, Brighton tiếp tục khai thác những vấn đề của đội chủ nhà. Pascal Gross gỡ hòa sau một tình huống MU phòng ngự thiếu chắc chắn phút 65. Chỉ khoảng 5 phút sau, De Cuyper hoàn tất màn ngược dòng 3-2 cho Brighton.

MU trải qua thất bại gây sốc dù dẫn 2 bàn từ sớm (Ảnh: Sun Sport)

Nếu không thay đổi, MU của Michael Carrick đối diện thêm một mùa giải bỏ đi (Ảnh: The Guardian)

Thất bại 2-3 đồng nghĩa MU bị loại khỏi cúp Liên đoàn ngay trên sân nhà. Đây cũng là lần đầu tiên sau 50 năm đội bóng này để thua trên sân nhà dù từng dẫn trước đối thủ hai bàn.

Dù cúp Liên đoàn không phải danh hiệu lớn nhất mà MU hướng tới, thất bại này vẫn là đòn đau giáng vào tham vọng của họ ở mùa giải năm nay.

"Cách chúng tôi bắt đầu trận đấu thật đúng những gì mình muốn. Nhưng rồi mọi thứ trôi đi ngoài tầm với. Cảm giác lúc bắt đầu trận đấu và lúc kết thúc không thể khác nhau hơn", HLV Michael Carrick chia sẻ sau trận.

"Đây là trách nhiệm của tôi. Khi chúng tôi thắng, mọi người nói tôi đang làm tốt công việc, còn khi không thắng hoặc không có kết quả, phần lớn trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi không trốn tránh", HLV trưởng MU thêm vào.

Sau thất bại trước Brighton, MU đã thua 3 trong 6 trận đầu mùa trên mọi đấu trường. Đây cũng là thất bại thứ hai liên tiếp của MU trong một tuần. Trước đó, họ thua Man City ở derby Manchester dù chơi hơn người.

Nhìn vào những gì MU thể hiện, đây rõ ràng không phải một tập thể đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu ở Premnier League và Champions League. Nếu không thay đổi, Quỷ đỏ sẽ phải đối diện thêm một mùa giải nữa trắng tay.