Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

ANTD.VN - Sáng 25-8, tại Hội trường Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Đảng ủy phường Yên Hòa (Hà Nội) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2026 cho 377 đảng viên, từ 30 năm đến 75 năm tuổi Đảng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao Huy hiệu 65 năm tuổi đảng tặng các đảng viên lão thành

Đến dự và trao Huy hiệu Đảng có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội.

Trong đợt này, Đảng bộ phường Yên Hòa vinh dự có 377 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 75 năm tuổi Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy cũng trân trọng ghi nhận và trao quyết định truy tặng cho đồng chí Phạm Hoạt - Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, mức cao nhất đợt này của Đảng bộ phường.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trân trọng tri ân những đóng góp bền bỉ, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng của các đồng chí đảng viên lão thành, khẳng định đây là tài sản tinh thần vô giá của Đảng bộ và Nhân dân địa phương.

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Yên Hòa tiếp tục quán triệt tinh thần "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng", tập trung nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về trật tự đô thị, hạ tầng dân sinh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội mong muốn các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, là tấm gương sáng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, chung tay xây dựng phường Yên Hòa và Thủ đô Hà Nội ngày càng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Cũng trong sáng nay, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn là một trong những cán bộ an ninh trực tiếp tham gia Kế hoạch phản gián CM-12. Tham gia Kế hoạch quan trọng này gồm các đồng chí Nguyễn Phước Tân, Lê Tiền, Hồ Khiết, Nguyễn Khánh Toàn, Thi Văn Tám, Trần Tôn Thất, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Cao Đăng Chiếm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an

4 năm đấu tranh Kế hoạch CM-12 để lại những con số hiếm gặp trong lịch sử nghiệp vụ an ninh. Lực lượng An ninh đã đón bắt 18 chuyến xâm nhập, trong đó 17 chuyến thành công, bắt hai đối tượng cầm đầu là Mai Văn Hạnh và Trần Văn Bá cùng 146 gián điệp biệt kích, thu khoảng 1.500 khẩu súng, hơn 2 triệu viên đạn, tổng cộng khoảng 130 tấn vũ khí, 2 tàu vận tải và 14 tấn tiền giả.

Với thành tích trong đấu tranh Kế hoạch CM-12 và Chuyên án ĐN10, Đảng và Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 cán bộ và 2 tập thể...

Tại lễ kỷ niệm 40 năm đấu tranh thắng lợi Kế hoạch CM-12 và Chuyên án ĐN10, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn khẳng định đây là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh chính trị, lòng dũng cảm và sự sáng tạo của lực lượng CAND Việt Nam, là kết quả của mối quan hệ "máu thịt" giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân.

Về quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Khánh Toàn được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an năm 1996, sau đó là Thứ trưởng Thường trực... Từ năm 1998 đến năm 2011, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X và là đại biểu Quốc hội khóa XI.

Ngày 8-12-2016, Đảng ủy, Văn phòng Bộ Công an tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, buổi lễ được nối trực tuyến hai đầu cầu Hà Nội và TP. HCM.

Đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp gắn Huy hiệu, trao Bằng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và khẳng định đây là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng trước những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Khánh Toàn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của lực lượng CAND. Đồng chí Bộ trưởng nêu rõ, dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Nguyễn Khánh Toàn cũng nêu cao ý chí của người Cộng sản kiên trung, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần quan trọng vào những thành tích, chiến công của lực lượng CAND.

Đáp từ tại buổi lễ trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên, tuyệt đối trung thành và bảo vệ Đảng đến cùng, dù ở cương vị nào vẫn xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.