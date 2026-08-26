Nhân rộng mô hình công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường

ANTD.VN - Bộ GD&ĐT vừa phối hợp với tổ chức Good Neighbors International (GNI) tổ chức tập huấn chuyên môn, hướng tới nhân rộng mô hình công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học, góp phần nâng cao năng lực hỗ trợ, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe tinh thần học sinh.

Nâng cao tính chuyên nghiệp

Tại buổi tập huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Xuân An Việt nhấn mạnh vai trò quan trọng của tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong hỗ trợ học sinh.

Trong đó, tư vấn tâm lý tập trung giải quyết những vấn đề về nhận thức, cảm xúc, hành vi, góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn tâm lý.

Công tác xã hội hướng tới trợ giúp cá nhân, nhóm và cộng đồng giải quyết các vấn đề xã hội, từ những mối quan hệ của cá nhân đến các vấn đề về quyền con người, công bằng xã hội.

Phó Vụ trưởng Nguyễn Xuân An Việt phát biểu tại hội nghị.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, Bộ GD&ĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đồng thời phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế và các tổ chức quốc tế như GNI, UNICEF, Room to Read triển khai các hoạt động phát triển công tác xã hội, tư vấn tâm lí học đường.

“Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động và thực hiện quy trình công tác xã hội, tư vấn tâm lý trong phòng ngừa, hỗ trợ học sinh. Đây cũng là dịp để cán bộ, giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn” – Phó Vụ trưởng Nguyễn Xuân An Việt cho hay.

Xây dựng trường học theo triết lý “dạy học làm người”

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế, TS Nguyễn Văn Hòa - Người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng trường Hệ thống Giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) cho biết, từ năm 2011, nhà trường đã xây dựng đội ngũ chuyên viên tâm lý và phòng tư vấn tâm lý học đường.

Mô hình được triển khai theo hướng giáo dục vì sự phát triển con người, xây dựng trường học hạnh phúc. Giáo viên, cán bộ, nhân viên và phụ huynh cùng tham gia hỗ trợ học sinh, qua đó giúp phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

TS Nguyễn Văn Hòa.

Theo TS Nguyễn Văn Hòa, để xây dựng trường học theo triết lý “dạy học làm người”, trước hết đội ngũ giáo viên phải thay đổi và thực sự hạnh phúc. Đây là quá trình khó khăn và lâu dài.

PGS.TS Trần Thị Lệ Thu, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, công tác xã hội và tư vấn tâm lý cùng hướng tới mục tiêu hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện, tăng cường sức khỏe tinh thần, kĩ năng sống và nâng cao chất lượng học tập.

Trong bối cảnh số học sinh gặp các vấn đề về tâm lý, phát triển và hành vi ngày càng được quan tâm, nhu cầu tư vấn tại trường học ngày càng tăng. Tuy nhiên, nhiều trường dù đã thành lập tổ tư vấn tâm lý nhưng hiệu quả chưa cao do thiếu nhân lực có chuyên môn và tài liệu hướng dẫn.

PGS.TS Trần Thị Lệ Thu nhấn mạnh, tâm lý học đường không chỉ là một phòng tư vấn hay một vị trí việc làm, mà phải được thể hiện qua từng hoạt động cụ thể, sự quan tâm sát sao tới từng học sinh.

Vì vậy, nhân rộng mô hình cần bắt đầu từ những việc thiết thực, phù hợp với điều kiện từng nhà trường.