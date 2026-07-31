Dấu ấn một năm kiến tạo chính quyền vì dân

ANTD.VN - Một năm chưa phải quãng thời gian dài để đánh giá sự phát triển của một địa phương. Nhưng với phường Long Biên (TP Hà Nội), chừng ấy thời gian đủ để khẳng định sự đúng đắn của một quyết sách lớn và cũng đủ để minh chứng rằng, khi bộ máy được tổ chức khoa học, khi cả hệ thống chính trị cùng đồng lòng hành động, khi mọi chủ trương đều hướng về nhân dân, thì những đổi thay sẽ hiện hữu bằng chính sự hài lòng của người dân.

Một năm sau ngày chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Long Biên hôm nay mang một diện mạo mới. Những tuyến đường đang tiếp tục mở rộng, các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, cải cách hành chính đi vào chiều sâu, chuyển đổi số len lỏi đến từng khu dân cư, an sinh xã hội được chăm lo toàn diện và bình yên vẫn được giữ vững trên từng tuyến phố.

Đó không chỉ là những kết quả được thể hiện bằng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đằng sau mỗi con số là sự nỗ lực không ngừng của Đảng ủy, HĐND, UBND phường Long Biên cùng cả hệ thống chính trị trong hành trình xây dựng một chính quyền gần dân, vì dân và phục vụ nhân dân.

Phường Long Biên vận hành bộ máy mới theo chủ trương của Trung ương và thành phố Hà Nội

Kiến tạo nền móng từ sự đồng lòng

Ngày 1/7/2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi phường Long Biên chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp các đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương và thành phố Hà Nội. Một địa phương mới ra đời đồng nghĩa với một bộ máy mới, một phương thức quản trị mới và cả những áp lực mới.

Hơn 70.000 dân với nhiều khu dân cư, nhiều dự án lớn, khối lượng công việc đồ sộ, hàng trăm thủ tục hành chính được phân cấp trực tiếp về cơ sở... tất cả đặt ra yêu cầu rất cao đối với năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền địa phương. Trong bối cảnh ấy, Đảng ủy phường Long Biên đã xác định rõ, muốn tạo được bước phát triển bền vững thì trước hết phải xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Lãnh đạo phường Long Biên chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn

Từ những ngày đầu thành lập, Đảng ủy phường Long Biên đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong toàn bộ đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà, việc thành lập phường mới không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà còn là cơ hội để đổi mới tư duy quản trị đô thị, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

"Thành công của mô hình chính quyền địa phương hai cấp không được đo bằng số lượng văn bản ban hành hay các cuộc họp được tổ chức, mà phải được thể hiện bằng chất lượng phục vụ người dân, bằng sự đồng thuận của xã hội và bằng những chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương", đồng chí Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên

Tinh thần ấy nhanh chóng lan tỏa thành hành động trong toàn bộ hệ thống chính trị. HĐND phường Long Biên đổi mới hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm. UBND phường chủ động rà soát từng đầu việc, từng nhiệm vụ để không xảy ra khoảng trống trong quản lý sau khi thực hiện mô hình mới. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Chính sự thống nhất từ trong Đảng, sự đồng hành của HĐND và sự quyết liệt trong điều hành của UBND đã tạo nên nền móng vững chắc cho những kết quả nổi bật sau một năm thành lập.

Mở đường cho phát triển bằng sự đồng thuận

Ngay sau khi đi vào hoạt động, UBND phường Long Biên đã rà soát toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình xử lý công việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong điều hành. Bộ phận Một cửa không chỉ là nơi tiếp nhận hồ sơ mà thực sự trở thành "bộ mặt" của chính quyền phục vụ. Từng cán bộ được yêu cầu thay đổi tư duy từ "quản lý" sang "phục vụ"; từ giải quyết thủ tục theo quy trình sang giải quyết công việc bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành cùng người dân. Nhờ đó, tính đến nay, hơn 24 nghìn hồ sơ hành chính đã được tiếp nhận và giải quyết với tỷ lệ đúng hạn đạt gần như tuyệt đối. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả quản trị mà còn cho thấy sự thay đổi rõ nét trong chất lượng phục vụ.

Đồng chí Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội dự Lễ khởi công các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn phường Long Biên

Song hành với cải cách hành chính là chuyển đổi số. 100% văn bản được ký số, hồ sơ xử lý trên môi trường điện tử, dữ liệu dân cư, đất đai, hộ tịch từng bước được đồng bộ, liên thông. Chiến dịch "45 ngày đêm" hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng loạt với sự tham gia của đoàn viên, thanh niên, tổ dân phố và lực lượng tình nguyện. Không còn khoảng cách giữa chính quyền và người dân trong không gian số. Không còn hình ảnh người dân lúng túng trước những thủ tục điện tử. Thay vào đó là một nền hành chính hiện đại, minh bạch và thân thiện hơn.

Là địa bàn cửa ngõ phía Đông Thủ đô, phường Long Biên đang đứng trước cơ hội lớn khi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố được triển khai. Cùng với cơ hội là những bài toán không dễ về giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo đảm quyền lợi của người dân.

Thay vì chỉ coi giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ hành chính, lãnh đạo phường Long Biên xác định đây trước hết là công tác dân vận. Mỗi dự án đều được công khai thông tin, đối thoại nhiều lần với người dân; những kiến nghị chính đáng được tiếp thu, giải quyết kịp thời; những khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ ngay từ cơ sở.

Nhờ vậy, nhiều dự án quan trọng được triển khai đúng tiến độ, tạo không gian phát triển mới cho địa phương mà vẫn giữ được sự đồng thuận trong nhân dân. Đặc biệt, các dự án trọng điểm của Thủ đô, của đất nước như Dự án Xây dựng Cầu Trần Hưng Đạo, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng… đều nhận được sự đồng thuận cao từ phía nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Biên

Chia sẻ về vấn đề này, đồng chí Hoàng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Biên cho rằng, phát triển kinh tế - xã hội chỉ bền vững khi người dân đồng thuận. Chính vì vậy, mọi quyết sách của địa phương đều hướng tới mục tiêu hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân; lấy sự đồng thuận của người dân làm điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển.

Sau 1 năm vận hành, bộ máy phường Long Biên được kiện toàn, hoạt động thông suốt; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển

Giữ bình yên từ "gốc"

Điều đáng ghi nhận là phường Long Biên không đặt toàn bộ trọng trách giữ gìn bình yên lên vai lực lượng Công an. Đảng ủy phường đã phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị; HĐND tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết về bảo đảm an ninh, trật tự; UBND chỉ đạo các phòng, ban và tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ đó, phong trào không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, tố giác tội phạm mà còn trở thành cầu nối để giải quyết những vấn đề ngay từ cơ sở. Như chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Công an phường Long Biên: “Một mâu thuẫn được hòa giải kịp thời sẽ không trở thành điểm nóng; một kiến nghị của người dân được lắng nghe sớm sẽ không tích tụ thành bức xúc; một dấu hiệu bất thường được phát hiện ngay tại khu dân cư có thể ngăn chặn những hệ lụy lớn hơn đối với xã hội”. Đó cũng chính là "thế trận lòng dân" mà phường Long Biên đang từng bước xây dựng - một nền tảng đặc biệt quan trọng đối với quản trị đô thị hiện đại.

Đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố tham quan Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi phường Long Biên

Một năm nhìn lại, phường Long Biên đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất của quá trình hình thành một đơn vị hành chính mới. Bộ máy được kiện toàn, hoạt động thông suốt; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; cải cách hành chính và chuyển đổi số tạo chuyển biến rõ nét; công tác giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh giữ vững; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu.

Có thể, một năm chưa đủ dài để tạo nên những đổi thay mang tính lịch sử. Nhưng một năm là đủ để đặt những viên gạch đầu tiên cho một hành trình mới. Hành trình ấy được bắt đầu bằng sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo, bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và bằng niềm tin của người dân đối với chính quyền. Đó cũng chính là nền tảng để phường Long Biên tiếp tục hiện thực hóa khát vọng trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững ở cửa ngõ phía Đông Thủ đô.