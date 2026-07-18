Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhóm người cai nghiện đặc thù

ANTD.VN - Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thăng Long vừa tổ chức chương trình khám sức khỏe chuyên sâu cho người cai nghiện. Hoạt động dành sự quan tâm đặc biệt tới đối tượng là phụ nữ và người chưa thành niên đang điều trị tại cơ sở. Đây không chỉ là việc thực hiện quyền được chăm sóc sức khỏe theo quy định pháp luật, mà còn là bước đi thiết thực nhằm nâng cao chất lượng điều trị, phục hồi và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Khác với khám sức khỏe định kỳ, chương trình được tổ chức riêng cho phụ nữ và người chưa thành niên, bảo đảm không gian riêng tư, tôn trọng nhân phẩm và tạo tâm lý yên tâm trong quá trình thăm khám.



Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện khám nội tổng quát, khám chuyên khoa, chỉ định các xét nghiệm cần thiết, đồng thời tư vấn sức khỏe theo từng trường hợp để phát hiện sớm bệnh lý và có hướng điều trị phù hợp.

Toàn cảnh buổi khám sức khỏe chuyên sâu, nơi các y bác sĩ phối hợp tổ chức khám tổng quát cho người cai nghiện.

Đối với phụ nữ, ngoài khám tổng quát, các bác sĩ tập trung tư vấn về sức khỏe sinh sản, vệ sinh cá nhân, chế độ dinh dưỡng và phòng ngừa các bệnh phụ khoa. Các buổi tư vấn được bố trí riêng nhằm tạo điều kiện để người cai nghiện chia sẻ những vấn đề sức khỏe nhạy cảm và được hỗ trợ kịp thời.

Với người chưa thành niên, việc chăm sóc sức khỏe được kết hợp giữa theo dõi thể chất và hỗ trợ tâm lý. Các bác sĩ đánh giá tình trạng phát triển thể chất sau quá trình sử dụng ma túy, sàng lọc dấu hiệu rối loạn tâm lý, đồng thời hướng dẫn kỹ năng chăm sóc bản thân và xây dựng lối sống lành mạnh.

Hoạt động không chỉ bảo đảm quyền được chăm sóc y tế theo quy định mà còn góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, phục hồi và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Phía sau mỗi người cai nghiện là những hoàn cảnh khác nhau, có người là người mẹ mong ngày trở về đoàn tụ với gia đình; có em còn ở tuổi vị thành niên, phía trước vẫn còn cả tương lai để học tập, lao động và cống hiến. Mỗi lượt khám, mỗi lời tư vấn của bác sĩ không chỉ là điều trị bệnh, mà còn là sự sẻ chia, động viên để họ thêm niềm tin vào quá trình phục hồi.

Thông qua hoạt động khám sức khỏe, đội ngũ y, bác sĩ còn tư vấn về chế độ dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân, rèn luyện thể lực và phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, góp phần cải thiện thể trạng, ổn định tâm lý và nâng cao hiệu quả phục hồi cho người cai nghiện.

Bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe cho từng người cai nghiện, bảo đảm sự tận tình và chu đáo.

Theo quy định tại Nghị định số 163/2026/NĐ-CP và Thông tư số 79/2026/TT-BCA, công tác cai nghiện ma túy phải kết hợp giữa quản lý, giáo dục, chăm sóc y tế, phục hồi sức khỏe và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Việc tổ chức khám sức khỏe chuyên sâu cho phụ nữ và người chưa thành niên là một trong những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện yêu cầu này.

Thời gian tới, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế chuyên khoa duy trì khám sức khỏe định kỳ, nâng cao chất lượng chăm sóc đối với các nhóm người cai nghiện đặc thù. Qua đó, xây dựng môi trường cai nghiện an toàn, nhân văn và hiệu quả, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong hành trình giúp người lầm lỡ tìm lại cơ hội làm lại cuộc đời.