Sáu tháng xảy ra 17 loại hình thiên tai, làm 30 người chết

ANTD.VN -Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước xảy ra 17 loại hình thiên tai...

Cụ thể, 17 loại hình thiên tai xảy ra từ đầu năm đến nay gồm: Bão, ATNĐ, gió mạnh trên biển, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, ngập lụt, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sạt lở đất, sụt lún đất, nắng nóng, xâm nhập mặn, động đất.

Thiên tai đã gây thiệt hại về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Tính đến ngày 30/6/2026, thiên tai đã làm 30 người chết, 56 người bị thương.

Về nhà ở: 63 nhà sập đổ, 20.405 nhà hư hỏng, tốc mái; Về nông nghiệp: 28.594ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập, thiệt hại; 07 tàu cá bị chìm.; Về thủy lợi: 2.766m kênh mương, bờ sông bị sạt lở.; Về giao thông: 3.436m đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng. Ước thiệt hại: 570,7 tỷ đồng.

Một số đợt thiên tai điển hình như sau: Xảy ra 10 đợt dông lốc, sét, mưa đá trên diệnrộng gây thiệt hại về người và tài sản. Điển hình nhưđợt mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá từ ngày 29-31/3 làm 4 người chết, 8 người bị thương, hơn 8.000 nhà bị tốc mái, hơn 1.400 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.

Mưa lớn từ ngày 18-23/5 tại các tỉnh khu vựcphía Đông Bắc Bộ với lượng mưa 200-300mm, cụcbộ có nới trên 400mm. Mưa lớn gây lũ trên sôngThương (mực nước tại trạm Hữu Lũng đạt đỉnh19,34m lúc 01h/22/5, vượt báo động 3 là 0,34m) làm 02 người chết, 3 người bị thương.

Mưa lớn từ ngày 08/6-10/6 tại các tỉnh khu vựcTây Bắc Bộ, đặc biệt tại tỉnh Lào Cai, Lai Châu có mưa 80-150, có nơi trên 200mm. Mưa lớn gây sạt lởđất tại Lai Châu làm 03 người chết.

Mưa lớn từ ngày 26-30/6 tại các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, với lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 500mm; mưa lớn gây lũ trên sông Bằng (mực nước tại trạm Bằng Giang đạt đỉnh 182,45m lúc 19h/26/6, dưới báo động 3 là 0,05m); hồ thủy điện Tuyên Quang đã vận hành mở 01 cửa xả từngày 01/7/2026.

Mưa lớn, lũ đã làm hơn 490 nhà bị ngập, thiệt hại, sạt lở nhiều tuyến đường giao thông địa phương và thiệt hại 492ha lúa, hoa màu, cây trồng.

Bão số 01 (tên quốc tế MAYSAK) là cơn bão đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026, có cường độ không quá mạnh (gió mạnh nhất tại Bạch Long Vĩ: cấp 9, giật cấp 11; Móng Cái: cấp 9, giật cấp 12) nhưng di chuyển chậm, thời gian ảnh hưởng tương đối kéo dài.

Khi áp sát bờ, bão duy trì lâu trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh trước khi đi vào đất liền, khiến gió mạnh duy trì liên tục nhiều giờ nhưng phạm vi không lớn chỉ tại khu vực Móng Cái và ven biển Đông Bắc.

Bão số 1 đã làm 150 nhà hư hỏng, tốc mái; 43ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 866ha nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại, 36 tàu thuyền, bè mảng bị trôi dạt, hư hỏng; 1.950 cây xanh bị gãy đổ; 65 cột điện bị gãy đổ; ước thiệt hại ban đầu trên 20 tỷ đồng.