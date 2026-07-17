Nền tảng xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân

Tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ đã ôn lại ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, sức mạnh của nhân dân luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Từ thực tiễn đó, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định xây dựng thế trận lòng dân, gắn chặt thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân, là nền tảng vững chắc để bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Đồng chí Mai Trọng Thái – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại Ngày hội

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND TP; sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy phường; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận của nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn minh đô thị.

Công tác tuyên truyền được đổi mới cả về nội dung và hình thức; các mô hình tự quản về an ninh, trật tự tiếp tục được củng cố, nhân rộng; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từng bước phát huy vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn dân cư; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu chỉ đạo và chúc mừng ngày hội, đồng chí Mai Trọng Thái – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khẳng định, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ là dịp để biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn là ngày hội của tinh thần đoàn kết, của trách nhiệm công dân và của niềm tin giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an trong sự nghiệp bảo vệ cuộc sống bình yên của địa phương.

Đồng chí Mai Trọng Thái trao khen cho các tập thể, cá nhân

“Đó không chỉ là một phong trào thi đua mà còn là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân - nhân tố quyết định bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội” – đồng chí Mai Trọng Thái khẳng định.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, phường Đại Mỗ xác định rõ rằng xây dựng chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là đổi mới mô hình tổ chức bộ máy mà còn là đổi mới tư duy quản trị.

Các đồng chí lãnh đạo phường Đại Mỗ trao khen cho cá cá nhân

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đại Mỗ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; góp phần xây dựng phường Đại Mỗ trở thành địa bàn an toàn, văn minh, hiện đại và đáng sống, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới” – đồng chí Mai Trọng Thái nêu rõ.

Các tiết mục văn nghệ trong chương trình

Đồng thời mong muốn mỗi người dân Đại Mỗ đều có thể góp phần giữ gìn bình yên bằng những việc làm rất giản dị - chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia các phong trào tại khu dân cư, quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng, chủ động phát hiện, phản ánh những dấu hiệu vi phạm pháp luật; cùng chung tay xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và nghĩa tình.

Đảng bộ và chính quyền phường Đại Mỗ cam kết sẽ tiếp tục xây dựng một nền hành chính gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân và vì nhân dân phục vụ; không ngừng nâng cao chất lượng quản trị địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, chăm lo đời sống nhân dân và tạo dựng môi trường an toàn để mọi người dân yên tâm học tập, lao động, sản xuất và phát triển.

Tại Ngày hội, đồng chí Mai Trọng Thái kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân phường Đại Mỗ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, chung sức giữ gìn cuộc sống bình yên hôm nay để kiến tạo một Đại Mỗ phát triển bền vững, văn minh, hiện đại và hạnh phúc mai sau.