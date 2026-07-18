Lũ quét, lũ ống làm 1 chết và nhiều người mất tích ở Lai Châu

ANTD.VN -Từ ngày 15/7/2026 đến 15h30 ngày 17/7/2026, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra mưa lớn diện rộng, gây lũ quét, sạt lở đất đá ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và tính mạng người dân.

Lũ quét, lũ ống làm 01 chết và nhiều người mất tích ở Lai Châu

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng lượng mưa tích lũy ghi nhận tại các trạm đo trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong đợt mưa từ ngày 15/7/2026 đến 15h30 ngày 17/7/2026 tại các trạm: Pắc Ta 583 mm; Pa Vệ Sủ 355,8 mm; Nậm Hăn 380 mm; Hua Bum 284,8 mm…

Mưa lớn tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn tỉnh. Nhiều khu vực ghi nhận lượng dòng chảy xiết lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở taluy nghiêm trọng đặc biệt là khu vực xã Mường Than.

Nhiều bản bị chia cắt do lũ quét

Thống kê về đầu về người, đã có 01 người chết (anh Lò Văn Chương, sinh năm 1995, trú tại bản Chít, xã Mường Than); 05 người chưa có thông tin; 02 người bị thương tại xã Mường Than.

Về nhà ở: 04 căn nhà bị sập hoàn toàn tại xã Pa Ủ; 23 căn nhà bị ảnh hưởng tại các xã Xà Hồ, Mường Than, Pắc Ta, Lê Lợi, Than Uyên.

Lũ quét, ngập úng xảy ra diện rộng trên toàn bộ các bản xã Mường Than, và nhiều bản tại các xã Pắc Ta, Pa Ử, Than Uyên, làm thiệt hại nặng nề đến diện tích trồng lúa, hoa màu, thủy sản và các tài sản khác của người dân.

Nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị sạt lở ách tắc nghiêm trọng.

Hiên lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đang huy động lực lượng sơ tán các hộ dân thuộc khu vực nguy hiểm; tổ chức tìm kiếm người mất tích...