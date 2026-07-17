Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền phát biểu

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trình Tờ trình về việc kiện toàn, bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban và hiệp thương cử giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, các đại biểu đã hiệp thương bổ sung, thay thế 5 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng; Nguyễn Tiến Phong, Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Hiền Thúy, Trưởng ban Công tác phụ nữ; Bùi Thị Thanh Giang, Trưởng ban Công tác Dân tộc, Tôn giáo và Hội quần chúng; Lê Văn Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cổ Đô.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua việc kiện toàn, bổ sung 5 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII. Đặc biệt, hội nghị đã hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tặng hoa tri ân các đồng chí thôi tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do chuyển công tác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo thành phố, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tin tưởng giao trọng trách mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân mà còn là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết đã có nhiều năm công tác tại tỉnh Hải Dương trước đây và sau đó tham gia thực hiện nhiệm vụ trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất giữa tỉnh Hải Dương với thành phố Hải Phòng. Thực tiễn đó giúp đồng chí tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội và triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai chúc mừng 5 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XVIII vừa được kiện toàn

“Được nhận nhiệm vụ tại Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - tôi nhận thức rất rõ yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ mới là rất lớn”, đồng chí chia sẻ.

Tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cam kết sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tâm, tận lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi sâu, đi sát cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân; cùng tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục phát huy truyền thống của Mặt trận Thủ đô, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, công tác cán bộ luôn là “then chốt của then chốt”. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi thời gian tới Mặt trận sẽ tiếp tục tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới được Đảng và Nhà nước giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền sinh năm 1977. Trình độ: Thạc sĩ kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí là Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng.

Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Tỉnh đoàn Hải Dương, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương (cũ) và Thành ủy Hải Phòng. Với gần 30 năm làm việc, đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng, tổ chức bộ máy và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.