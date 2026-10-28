ĐBQH: Hoàn thiện cơ chế bảo vệ người tiêu dùng đề quyền lợi không chỉ nằm trên giấy

ANTD.VN -Trong phiên họp sáng nay, 28/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cho ý kiến về các nội dung sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đại biểu Nguyễn Vũ Trung (đoàn TP,HCM) đề xuất cần tiếp tục hoàn thiện các quy định để quyền của người tiêu dùng không chỉ được ghi nhận trên văn bản mà còn có thể thực hiện và kiểm chứng trong thực tế.

Về dữ liệu người tiêu dùng, đại biểu đề nghị quy định rõ quyền từ chối và rút lại sự đồng ý cung cấp thông tin, nhất là trong giao dịch điện tử. Việc từ chối cung cấp dữ liệu không cần thiết không được trở thành lý do khiến người tiêu dùng mất quyền tiếp cận hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, doanh nghiệp phải bảo đảm thao tác từ chối thuận tiện như thao tác đồng ý và có trách nhiệm chứng minh sự đồng ý hợp lệ của người tiêu dùng.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (đoàn TP,HCM) phát biểu

Với quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung, đại biểu đề xuất cần có tiêu chí cụ thể để xác định ngành hàng, dịch vụ thuộc diện phải đăng ký, đồng thời làm rõ trách nhiệm thẩm định nội dung hợp đồng và tránh chồng chéo với pháp luật chuyên ngành.

Theo đại biểu, việc xây dựng, sửa đổi danh mục phải căn cứ vào tính thiết yếu của sản phẩm, số lượng và tần suất giao dịch, thời hạn hợp đồng, khả năng chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi nhà cung cấp, mức độ bất cân xứng thông tin và nguy cơ thiệt hại đối với người tiêu dùng.

Liên quan đến việc phân cấp trách nhiệm tiếp nhận, hỗ trợ thương lượng và giải quyết yêu cầu của người tiêu dùng, đại biểu Nguyễn Vũ Trung cho biết, dự thảo Luật đã bổ sung vai trò của cấp tỉnh và cấp xã. Song, việc giao nhiệm vụ cần gắn với năng lực thực thi, nhất là nhân lực, kinh phí, trang thiết bị và nghiệp vụ tại cấp xã.

Cùng quan tâm nội dung này, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) đồng tình với chủ trương đưa hoạt động tiếp nhận, hỗ trợ thương lượng đến gần người dân. Theo dự thảo, thời hạn chuyển yêu cầu hỗ trợ thương lượng là 7 ngày làm việc; tổ chức, cá nhân kinh doanh phải tiến hành thương lượng trong 7 ngày làm việc và thông báo kết quả trong 5 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thương lượng.

Đại biểu đề nghị làm rõ đầu mối tiếp nhận và cơ chế chuyển hồ sơ đối với vụ việc liên xã, liên tỉnh hoặc phát sinh trên nền tảng số, tránh tình trạng người tiêu dùng phải gửi yêu cầu đến nhiều nơi hoặc hồ sơ bị chuyển qua lại. Dự thảo cũng cần quy định trách nhiệm theo dõi khi doanh nghiệp không phản hồi. Đồng thời, cần xác định rõ cơ chế phối hợp giữa cấp xã với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị liên quan.

Đại biểu Vương Thị Hương (đoàn Tuyên Quang) thảo luận

Về bảo đảm quyền được hỗ trợ thương lượng của người tiêu dùng, đại biểu Vương Thị Hương (đoàn Tuyên Quang) đề nghị, cần quy định trong dự thảo Luật nguyên tắc cơ quan quản lý nhà nước khi nhận yêu cầu thương lượng không thuộc thẩm quyền phải chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, thông báo cho người tiêu dùng và không yêu cầu nộp lại thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Đối với yêu cầu do cơ quan nhà nước tiếp nhận, cần xác định một đầu mối chủ trì, tránh xử lý trùng lặp; đồng thời bổ sung quy định nguyên tắc điều phối đối với vụ việc liên tỉnh và phát sinh trên nền tảng số; Chính phủ quy định chi tiết nội dung kỹ thuật về biểu mẫu, dữ liệu liên thông và thời hạn chuyển hồ sơ.