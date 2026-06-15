Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân hàng của nhân viên môi giới xe ô tô

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp để đưa ra xét xử đối với Lê Anh Đức (SN 1998, trú tại xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11-2024, Lê Anh Đức làm nghề môi giới mua bán xe ô tô cũ. Do gặp khó khăn trong quá trình kinh doanh, bị can nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga thông qua hình thức mua xe ô tô trả góp.

Ảnh: Minh họa.

Do Đức có nợ xấu, không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng nên bị can đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân làm dịch vụ cho thuê xe tự lái, cần mở rộng hoạt động kinh doanh nên nhờ người đứng tên vay mua xe ô tô trả góp giúp. Mọi thủ tục liên quan đến hồ sơ vay vốn ngân hàng và trả nợ sẽ do Đức thực hiện. Bị can còn cam kết trả tiền công cho những người đứng tên vay tiền giúp Đức.

Để thực hiện thủ tục vay tiền ngân hàng mua xe ô tô trả góp, bị can liên hệ với các showroom bán xe ô tô, đồng thời liên hệ tổng đài của Ngân hàng Liên doanh Việt -Nga và gặp chị Nguyễn Thu Trang (nhân viên ngân hàng) tư vấn hỗ trợ làm thủ tục vay vốn mua xe ô tô trả góp.

Sau khi được tư vấn và theo quy định của ngân hàng, hồ sơ vay vốn phải có hợp đồng lao động cùng giấy xác nhận thu nhập hàng tháng của người đứng tên khoản vay. Bị can vì thế đã lên mạng xã hội tìm và liên hệ với tài khoản Zalo tên “Tuệ Tĩnh Tâm" để thuê làm giả các giấy tờ gồm: hợp đồng lao động, giấy xác nhận thu nhập của người vay và cung cấp cho ngân hàng để được xét duyệt hồ sơ vay vốn.

Tin tưởng vào các tài liệu giả do Đức cung cấp là thật, Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga đã giải ngân vào các showroom mà bị can nhờ người đứng tên hợp đồng mua xe và hợp đồng vay tiền ngân hàng. Đức nói những người đứng tên hợp đồng đến nhận bàn giao xe từ showroom, sau đó giao lại cho bị can.

Cụ thể, thông qua mối quan hệ kinh doanh xe ô tô, Đức quen biết Nguyễn Văn Linh (SN 1987, ở phường Khương Đình, Hà Nội) cùng làm nghề kinh doanh, môi giới mua bán xe ô tô. Bị can đưa thông tin gian dối với Linh rằng Đức đang kinh doanh xe ô tô trả góp, có nhiều xe nhờ người khác đứng tên hộ khoản vay tại ngân hàng và do cần tiền nên phải bán lại xe ô tô với giá thấp hơn thị trường.

Mọi thủ tục liên quan đến trả nợ tất toán khoản vay tại ngân hàng, Đức sẽ chịu trách nhiệm, khi nào ngân hàng bàn giao Giấy đăng ký xe ô tô (bản gốc) thì sẽ bàn giao lại cho Linh.

Tin tưởng Đức, anh Linh đồng ý mua xe ô tô của bị can. Sau khi nhận tiền mua xe, Đức bàn giao cho Linh các giấy tờ xe gồm: giấy đăng kiểm xe (bản gốc), giấy đi đường của ngân hàng (bản gốc). Đức thỏa thuận khi đăng ký xong thủ tục cấp Giấy đăng ký xe và biển số xe, bị can sẽ bàn giao cho Linh Giấy đăng ký xe (bản photo công chứng) và biển số xe sau.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của Linh, Đức không thực hiện việc trả nợ cho ngân hàng để tất toán khoản vay và lấy Giấy đăng ký xe bản gốc mà sử dụng để trả nợ ngoài xã hội, chi tiêu cá nhân hết.

Với thủ đoạn trên, từ 11-2024 đến tháng 12-2024, Đức đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng liên doanh Việt - Nga tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Ngân hàng liên doanh Việt – Nga yêu cầu Lê Anh Đức trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt này.