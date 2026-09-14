ANTD.VN - Lợi nhuận sụt giảm 60%, quy mô nợ phải trả cao gấp 4 lần vốn chủ sở hữu, song chủ đầu tư CaraWorld Cam Ranh vẫn tiếp tục huy động thành công 1.500 tỷ đồng từ trái phiếu.

Chỉ trong khoảng 10 ngày, Công ty TNHH KN Cam Ranh – chủ đầu tư dự án CaraWorld Cam Ranh – đã huy động thành công 1.500 tỷ đồng thông qua hai lô trái phiếu mới. Đáng chú ý, đợt huy động này diễn ra trong bối cảnh lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm mạnh, trong khi quy mô nợ phải trả đã vượt 4 lần vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, ngày 7/9, KN Cam Ranh hoàn tất phát hành lô trái phiếu KNCL12602 trị giá 800 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, với lãi suất 11,5%/năm. Trước đó, ngày 26/8, doanh nghiệp cũng huy động 700 tỷ đồng qua lô KNCL12601, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 11%/năm.

Nợ 'phình' to, lãi giảm 60%: Chủ đầu tư CaraWorld Cam Ranh vẫn hút 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Đây đều là các lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Như vậy, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, KN Cam Ranh đã có thêm 1.500 tỷ đồng vốn huy động qua kênh trái phiếu.

Nguồn tiền mới được dành cho việc tiếp tục triển khai KN Paradise – khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí tại Bãi Dài, Khánh Hòa, hiện được phát triển dưới tên thương mại CaraWorld Cam Ranh.

Trong số này, toàn bộ 800 tỷ đồng từ lô KNCL12602 được sử dụng để đầu tư, xây dựng và phát triển lô đất ở cao tầng ODT-CT-3A.04.

Với 700 tỷ đồng còn lại, KN Cam Ranh dành 250 tỷ đồng để thanh toán chi phí thi công kết cấu, hoàn thiện thô và hệ thống cơ điện cho 608 căn nhà phố. Phần còn lại được sử dụng cho việc xây dựng và hoàn thiện nội thất hai lô cao tầng nghỉ dưỡng ODL-CC-8C.08 và OODL-CC-8C.09.

Việc liên tiếp huy động vốn diễn ra trong lúc kết quả kinh doanh của KN Cam Ranh có chiều hướng đi xuống.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận 57,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 36,97 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm gần 44% và 60,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi lợi nhuận suy giảm, quy mô nợ của doanh nghiệp lại tăng lên. Tại ngày 30/6/2026, KN Cam Ranh ghi nhận gần 39.000 tỷ đồng nợ phải trả, tăng so với cuối năm trước.

Đáng chú ý, nợ vay ngân hàng tăng 10,6%, lên 5.608 tỷ đồng. Khoản nợ phải trả khác cũng tăng 13,7%, đạt 33.362 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của KN Cam Ranh đạt 9.671 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6, tăng gần 4,8% so với cuối năm 2025. Mức tăng này chủ yếu đến từ 402,5 tỷ đồng lợi ích cổ đông không kiểm soát phát sinh trong nửa đầu năm.

Tương ứng với sự gia tăng của nợ phải trả, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của KN Cam Ranh cũng nhích lên. Từ mức 3,78 lần vào cuối năm 2025, chỉ số này tăng lên 4,03 lần tại ngày 30/6/2026.

Điều này đồng nghĩa, quy mô nợ phải trả của doanh nghiệp hiện cao hơn 4 lần vốn chủ sở hữu. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản cũng tăng từ 0,79 lần lên 0,8 lần trong cùng kỳ.

Với quy mô dự án lớn và nhu cầu vốn cho quá trình phát triển KN Paradise, việc huy động vốn qua trái phiếu vẫn là một kênh đáng chú ý đối với KN Cam Ranh. Tuy nhiên, đặt trong tương quan với kết quả kinh doanh và cơ cấu nguồn vốn hiện tại, khoản huy động 1.500 tỷ đồng cũng cho thấy nhu cầu vốn đáng kể của doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp tục triển khai dự án.

KN Cam Ranh hiện là công ty con của CTCP Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành – doanh nghiệp được xem là hạt nhân trong hệ sinh thái KN Investment Group của doanh nhân Lê Văn Kiểm.

Theo thông tin công bố, đến tháng 6/2025, KN Cam Ranh có vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó Golf Long Thành sở hữu 90% vốn và doanh nhân Lê Văn Kiểm nắm 10%.

KN Investment Group hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, xây dựng hạ tầng, du lịch nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo.

Ngoài CaraWorld Cam Ranh, Golf Long Thành còn là chủ đầu tư Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành tại Đồng Nai, có quy mô hơn 333 ha, cùng dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Long Thành với quy mô 843 ha.

Tại Lào, doanh nghiệp này đầu tư tổ hợp khách sạn 5 sao, khu biệt thự cao cấp và sân golf tại Viêng Chăn, rộng gần 560 ha. Năm 2021, dự án được nâng lên thành đặc khu kinh tế Long Thành - Vientiane với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, thời hạn thuê đất 99 năm.

Đáng chú ý, hồi tháng 6, Golf Long Thành đã bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.