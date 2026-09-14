Doanh nghiệp Hà Nội có thể được hỗ trợ đến 70% chi phí chuyển đổi số

ANTD.VN - Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội có thể được hỗ trợ tới 70% chi phí sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội có thể được hỗ trợ chuyển đổi số

Theo thông báo tiếp nhận đăng ký đưa sản phẩm, dịch vụ vào Danh mục sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số và Danh mục sản phẩm, dịch vụ phát triển thương mại điện tử của thành phố của Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố được hỗ trợ chi phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số thông qua phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và chi phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ phát triển thương mại điện tử thông qua phiếu hỗ trợ thương mại điện tử.

Mức hỗ trợ tối đa 70% chi phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ; trường hợp thành phố thực hiện bằng hình thức xã hội hóa, mức hỗ trợ có thể lên tới 100%.

Danh mục hỗ trợ được phân thành 23 nhóm giải pháp chuyển đổi số, mã từ S-01 đến S-23, và 14 nhóm giải pháp phát triển thương mại điện tử, mã từ E-01 đến E-14. Các nhóm giải pháp bao gồm kế toán, tài chính; hóa đơn điện tử, chữ ký số; bán hàng, thanh toán; quản trị khách hàng; nhân sự; quản lý công việc, dự án; quy trình số; sản xuất; truy xuất nguồn gốc; tích hợp dữ liệu; an toàn thông tin; AI trợ lý công việc, AI Agent; hạ tầng số; tư vấn, đào tạo chuyển đổi số.

Đối với thương mại điện tử, các nhóm giải pháp tập trung vào thiết lập gian hàng trên sàn, website bán hàng, bán hàng qua mạng xã hội và livestream, quản lý bán hàng đa kênh, sản xuất nội dung số, CRM, AI hỗ trợ bán hàng, truy xuất nguồn gốc, logistics số, phân tích dữ liệu, đặt lịch, đặt chỗ và xuất khẩu qua nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Sản phẩm, dịch vụ đăng ký được kê khai theo 9 nhóm lĩnh vực kinh doanh, gồm: bán lẻ, thương mại, phân phối; nhà hàng, dịch vụ ăn uống, thực phẩm; dịch vụ; sản xuất, chế biến, thủ công quy mô nhỏ; xây dựng; vận tải, logistics; du lịch, lưu trú; nông nghiệp, thực phẩm, sản phẩm OCOP...

Đợt tiếp nhận đầu tiên diễn ra từ ngày 5 đến hết 20/9/2026. Nhà cung cấp đăng ký trực tuyến qua biểu mẫu hoặc iHanoi, mục "Đăng ký Danh mục NQ59", đồng thời gửi hồ sơ có ký tên, đóng dấu qua đường bưu chính đến Sở Khoa học và Công nghệ theo hướng dẫn.