Chủ đầu tư dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng ghi nhận kết quả kinh doanh đảo chiều

ANTD.VN - Chủ đầu tư Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng vừa công bó báo cáo tình chính 6 tháng đầu năm 2026...

Trong 6 tháng đầu năm 2026, CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (chủ đầu tư Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng) ghi nhận kết quả kinh doanh đảo chiều khi lỗ hơn 96 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi hơn 226 tỷ đồng.

Chủ đầu tư Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng báo lỗ gần 100 tỷ đồng.

Theo báo cáo tình hình tài chính định kỳ, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Vạn Hương trong nửa đầu năm 2026 đều âm hơn 96,3 tỷ đồng.

Một năm trước, doanh nghiệp lần lượt đạt gần 244 tỷ đồng và hơn 226,4 tỷ đồng lợi nhuận ở hai chỉ tiêu này. Như vậy, lợi nhuận sau thuế đã giảm hơn 322 tỷ đồng chỉ trong vòng một năm, chuyển từ có lãi sang lỗ.

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu đạt hơn 3.026 tỷ đồng, tương đương mức 3.027 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Dư nợ vay từ phát hành trái phiếu của Vạn Hương tại cuối tháng 6/2026 đạt hơn 10.840 tỷ đồng, tăng khoảng 1.287 tỷ đồng, tương đương 13,5% so với mức 9.553 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, dư nợ vay ngân hàng giảm hơn 300 tỷ đồng, từ gần 1.788 tỷ đồng xuống khoảng 1.484 tỷ đồng sau một năm.

CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương được thành lập tháng 1/2010, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp là chủ đầu tư Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại phường Vạn Hương, TP Hải Phòng.

Dự án có quy mô khoảng 480 ha, với tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng.