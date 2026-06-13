Niềm tin được “tái sinh” từ những đôi tay lắp ráp

ANTD.VN - Không chọn hướng tăng gia sản xuất như nhiều đơn vị khác, Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 TP Hà Nội đưa dây chuyền lắp ráp linh kiện điện tử vào cơ sở, biến hoạt động lao động trị liệu thành cơ hội học nghề, tạo việc làm cho học viên sau cai nghiện.

Do điều kiện mặt bằng không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp như nhiều cơ sở cai nghiện khác, từ năm 2019, Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 TP Hà Nội đã chủ động tìm kiếm hướng đi phù hợp, ký kết hợp tác với Công ty TNHH điện tử Minh Phát để triển khai hoạt động lắp ráp linh kiện điện tử ngay tại đơn vị.​

Một buổi họp của Cơ sở cai nghiện ma tuý số 4 TP Hà Nội bàn thảo kế hoạch phối hợp với doanh nghiệp.

Theo đó, các bộ phận bảng mạch điện tử được doanh nghiệp chuyển đến cơ sở để học viên thực hiện những công đoạn lắp ráp đơn giản. Công việc không đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao nhưng yêu cầu sự tập trung, cẩn thận và tính kỷ luật. Hiện có khoảng 30 - 40 học viên tham gia thường xuyên vào dây chuyền sản xuất này.

Chỉ huy và cán bộ Cơ sở cai nghiện ma tuý số 4 xem dây chuyền lắp ráp linh kiện điện tử thô sơ của học viên

Sản phẩm làm ra không xuất khẩu, mà được cung cấp cho các đơn vị lắp ráp trong nước. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất được trích để chi trả lương cho học viên, đồng thời dùng cho các khoản hỗ trợ thiết thực: chống nóng tại xưởng (cấp phát chanh, đường, đá), hỗ trợ điện thoại, mua thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, đồ dùng thể thao, khen thưởng. Tất cả đều hướng tới mục tiêu duy nhất: chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho học viên.​

Trung tá Nguyễn Văn Quyền, Phó Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội cho biết, đơn vị luôn xác định việc cai nghiện thành công mới chỉ là bước đầu: "Quan trọng hơn là phải tạo cho học viên công ăn việc làm, để họ thấy mình có ích, có thể sống bằng lao động chân chính. Chính vì vậy, chúng tôi đã chủ động tìm kiếm đối tác, ký kết với Công ty TNHH điện tử Minh Phát để đưa hoạt động lắp ráp linh kiện điện tử vào cơ sở. Đây là hướng đi khác biệt, nhưng chúng tôi tin là đúng đắn."

Học viên chăm chú lắp ráp các linh kiện điện tử thô sơ.

Thực tế cho thấy, mỗi học viên có việc làm ổn định là thêm một cơ hội để hạn chế nguy cơ tái nghiện. Những công việc tưởng chừng đơn giản như lắp ráp linh kiện điện tử không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp học viên cảm nhận được giá trị của lao động chân chính, từ đó củng cố quyết tâm làm lại cuộc đời.​

Khuôn viên Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 4 TP Hà Nội, nơi nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng cho học viên.

Mô hình liên kết sản xuất tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội là minh chứng cho hiệu quả của sự phối hợp giữa cơ sở cai nghiện và doanh nghiệp trong hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đây cũng là hướng đi thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và phòng ngừa tái nghiện trong tình hình hiện nay.

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