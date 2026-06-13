Khẩn trương xác thực thuê bao trước 15/6: Chậm là có thể bị khóa SIM

ANTD.VN - Từ 15/6/2026, thuê bao chưa xác thực có thể bị khóa chiều gọi, nhắn tin đi. Người dùng cần kiểm tra VNeID, chuẩn hóa thông tin để tránh gián đoạn.

Nhiều người vẫn nghĩ “SIM đang dùng bình thường thì không cần làm gì thêm”. Đây là lầm tưởng dễ khiến thuê bao bị khóa đúng lúc cần gọi điện, nhận OTP ngân hàng, đăng nhập ví điện tử hoặc xử lý dịch vụ công.

Quy định mới không chỉ nhắm đến việc “chuẩn hóa giấy tờ”, mà còn nhằm xác định số điện thoại đang gắn với đúng người sử dụng thực tế.

Việc cần làm ngay là mở VNeID hoặc ứng dụng chính thức của nhà mạng để kiểm tra trạng thái thuê bao, xác nhận số đang sử dụng và cập nhật sinh trắc học nếu thuộc diện phải xác thực.

Nếu không tự thao tác được, người dùng nên đến điểm giao dịch hoặc gọi tổng đài nhà mạng để được hỗ trợ trước ngày 15/6.

Hình minh họa

Vì sao phải xác thực thuê bao trước ngày 15/6?

Số điện thoại hiện không chỉ dùng để nghe gọi. Nó đã trở thành “chìa khóa số” để đăng nhập ngân hàng, ví điện tử, tài khoản chứng khoán, thương mại điện tử, mạng xã hội, email, dịch vụ công, bảo hiểm, y tế và nhiều nền tảng thiết yếu khác.

Khi SIM không chính chủ, bị mua bán, cho mượn, chuyển nhượng hoặc đứng tên một người nhưng do người khác sử dụng, rủi ro sẽ tăng mạnh. Kẻ xấu có thể dùng SIM rác, SIM kích hoạt sẵn để gọi điện lừa đảo, phát tán tin nhắn rác, mở tài khoản ảo hoặc che giấu danh tính khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Quy định xác thực thuê bao theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN được ban hành nhằm siết lại tình trạng SIM không chính chủ. Điểm mới đáng chú ý là việc xác thực không chỉ dừng ở họ tên hay giấy tờ tùy thân, mà còn bổ sung sinh trắc học ảnh khuôn mặt để bảo đảm số điện thoại gắn với đúng người sử dụng.

Những mốc thời gian người dùng cần nhớ

Mốc thời gian Nội dung cần lưu ý 15/4/2026 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực, bắt đầu áp dụng quy định xác thực thông tin thuê bao di động Trước 15/6/2026 Thuê bao thuộc diện phải xác thực cần hoàn tất kiểm tra, xác nhận, cập nhật thông tin Từ 15/6/2026 Thuê bao chưa xác thực có thể bị tạm dừng chiều đi, tức không gọi điện và không nhắn tin SMS đi được Khi đổi thiết bị từ 15/6/2026 Thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối phải xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt Sau khi bị khóa một chiều Nếu tiếp tục không xác thực, thuê bao có thể bị khóa hai chiều và tiến tới chấm dứt cung cấp dịch vụ theo lộ trình

Thuê bao nào cần khẩn trương kiểm tra?

Không phải mọi thuê bao đều phải làm lại toàn bộ thông tin. Tuy nhiên, người dùng nên kiểm tra ngay nếu thuộc một trong các nhóm sau:

Thuê bao chưa xác nhận số đang sử dụng trên VNeID.

Thuê bao đăng ký bằng giấy tờ cũ, đặc biệt là chứng minh nhân dân 9 số.

Thuê bao đang dùng nhưng không chắc đứng tên ai.

Thuê bao từng mua lại, được cho, được tặng, dùng hộ người thân.

Thuê bao nhận được tin nhắn hoặc thông báo từ nhà mạng yêu cầu xác thực.

Thuê bao chuẩn bị đổi điện thoại, đổi thiết bị hoặc chuyển eSIM.

Người có nhiều SIM đứng tên nhưng không nhớ chính xác số nào đang sử dụng.

Nếu số điện thoại đang gắn với ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mạng xã hội, tài khoản công việc hoặc dịch vụ công, người dùng càng cần kiểm tra sớm. Việc bị khóa SIM có thể kéo theo gián đoạn nhận OTP, xác thực giao dịch, khôi phục tài khoản và liên lạc khẩn cấp.

4 phương thức xác thực thuê bao theo quy định mới

Theo quy định hiện hành, việc xác thực thông tin thuê bao di động được thực hiện qua một trong các phương thức sau:

Cách thực hiện Phù hợp với ai? Xác thực trực tuyến qua VNeID Người đã có tài khoản định danh điện tử, quen thao tác trên điện thoại Xác thực qua ứng dụng chính thức của nhà mạng Người dùng Viettel, VinaPhone, MobiFone hoặc nhà mạng khác có app hỗ trợ Xác thực trực tiếp tại điểm giao dịch của nhà mạng Người cần nhân viên kiểm tra, hướng dẫn hoặc xử lý hồ sơ phức tạp Xác thực tại điểm được nhà mạng ủy quyền Người ở xa cửa hàng chính, cần điểm hỗ trợ gần nơi cư trú

Thông tin cần xác thực gồm 4 nhóm chính: số định danh cá nhân, họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh và sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Đây là cơ sở để đối chiếu với dữ liệu định danh, hạn chế tình trạng SIM đứng tên một người nhưng người khác sử dụng.

Hướng dẫn tự kiểm tra và xác thực trên VNeID

Người dùng có thể thực hiện theo các bước cơ bản sau:

Bước 1: Cập nhật ứng dụng VNeID

Mở kho ứng dụng trên điện thoại, kiểm tra và cập nhật VNeID lên phiên bản mới nhất. Sau đó đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử.

Bước 2: Kiểm tra thông báo trên trang chủ

Nếu tài khoản có yêu cầu xác nhận thuê bao, màn hình VNeID có thể hiển thị thông báo. Người dùng nhấn vào thông báo hoặc truy cập chức năng liên quan đến số điện thoại.

Bước 3: Xác thực bằng passcode, vân tay hoặc khuôn mặt

Ứng dụng có thể yêu cầu nhập passcode hoặc xác thực sinh trắc học trên thiết bị để bảo đảm đúng chủ tài khoản thao tác.

Bước 4: Chọn mục “Số điện thoại”

Người dùng kiểm tra danh sách số điện thoại được hiển thị. Nếu đó là số đang sử dụng, chọn xác nhận đang sử dụng. Nếu không phải số của mình, cần chọn không sử dụng để phản ánh.

Bước 5: Xác nhận và lưu kết quả

Sau khi kiểm tra thông tin, bấm xác nhận. Người dùng nên chụp màn hình trạng thái hoàn tất hoặc ghi nhớ thời điểm xác nhận để tiện đối chiếu nếu phát sinh sự cố.

Nếu đổi điện thoại sau ngày 15/6 cần làm gì?

Từ 15/6/2026, khi thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối, người dùng có thể phải xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Quy định này được đặt ra để giảm nguy cơ SIM bị mất, thất lạc hoặc bị lợi dụng khi chuyển sang thiết bị khác.

Người dùng nên lưu ý:

Không vội tháo SIM sang máy lạ nếu chưa nắm rõ quy định xác thực.

Khi đổi máy mới, cần kiểm tra tin nhắn hoặc thông báo từ nhà mạng.

Thực hiện xác thực lại theo hướng dẫn trên VNeID hoặc ứng dụng nhà mạng.

Nếu bị khóa chiều đi sau khi đổi thiết bị, cần xác thực ngay để khôi phục dịch vụ.

Không nhờ người khác xác thực hộ bằng khuôn mặt hoặc giấy tờ của họ.

Điều gì xảy ra nếu không xác thực đúng hạn?

Tùy từng trường hợp, thuê bao chưa xác thực hoặc xác thực không đầy đủ, không chính xác có thể bị xử lý theo lộ trình:

Trạng thái thuê bao Hậu quả có thể gặp Chưa xác thực trước hạn Bị tạm dừng chiều gọi đi, nhắn tin SMS đi Tiếp tục không xác thực sau khi bị khóa một chiều Có thể bị khóa hai chiều Vẫn không khắc phục sau thời gian thông báo Có thể bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ Số điện thoại gắn với ngân hàng, ví điện tử, dịch vụ công Có nguy cơ gián đoạn OTP, đăng nhập, giao dịch và khôi phục tài khoản

Vì vậy, người dùng không nên chờ đến khi SIM bị khóa mới xử lý. Khi đó, việc xác minh lại có thể mất thời gian hơn, nhất là với người đang ở xa điểm giao dịch hoặc sử dụng nhiều dịch vụ gắn với số điện thoại.

Checklist cần làm ngay trước ngày 15/6

Với người dùng cá nhân

Mở VNeID kiểm tra mục số điện thoại.

Xác nhận số đang sử dụng là số chính chủ.

Cập nhật ứng dụng nhà mạng và kiểm tra thông báo.

Chuẩn bị căn cước/căn cước công dân khi cần đi xác thực trực tiếp.

Kiểm tra số điện thoại đang dùng cho ngân hàng, ví điện tử, email, mạng xã hội.

Không cho người khác mượn giấy tờ để đăng ký SIM.

Không tiếp tục dùng SIM không rõ chủ sở hữu.

Với người lớn tuổi hoặc người không quen công nghệ

Nhờ người thân tin cậy kiểm tra thông báo trên VNeID.

Gọi tổng đài nhà mạng để hỏi điểm hỗ trợ gần nhất.

Mang căn cước/căn cước công dân đến cửa hàng chính thức của nhà mạng.

Không cung cấp mã OTP, ảnh căn cước, ảnh khuôn mặt cho người lạ qua điện thoại.

Không bấm vào đường link lạ tự xưng hỗ trợ “mở khóa SIM”.

Với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, chủ cửa hàng

Kiểm tra các SIM đang dùng cho máy POS, tổng đài, shipper, bán hàng online.

Xác định rõ người đứng tên và người đang sử dụng từng số thuê bao.

Không để SIM công việc đứng tên nhân viên đã nghỉ việc.

Chuẩn hóa sớm các số dùng để nhận OTP ngân hàng, thuế, hóa đơn điện tử, nền tảng bán hàng.

Lập danh sách số thuê bao quan trọng để tránh bị gián đoạn vận hành.

Cảnh báo lừa đảo ăn theo xác thực thuê bao

Thời điểm cận hạn 15/6 cũng là lúc các đối tượng lừa đảo có thể lợi dụng tâm lý lo bị khóa SIM để gửi link giả, gọi điện giả danh nhà mạng, giả danh cán bộ hỗ trợ VNeID.

Người dùng cần nhớ:

Không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.

Không gửi ảnh căn cước, ảnh khuôn mặt qua link lạ.

Không cài ứng dụng ngoài kho chính thức.

Không chuyển tiền để “mở khóa SIM nhanh”.

Chỉ thao tác trên VNeID, ứng dụng chính thức của nhà mạng hoặc tại điểm giao dịch được công bố.

Nếu nghi ngờ bị lừa, cần gọi tổng đài nhà mạng hoặc báo cơ quan công an gần nhất.

Lời khuyên / Lưu ý an toàn

Số điện thoại hiện là lớp xác thực quan trọng của rất nhiều dịch vụ số. Người dùng không nên coi việc xác thực thuê bao là thủ tục phiền hà, mà cần xem đây là bước bảo vệ tài khoản ngân hàng, ví điện tử, dữ liệu cá nhân và quyền lợi pháp lý của chính mình. Nguyên tắc an toàn là: chỉ xác thực trên kênh chính thức, không cung cấp OTP cho người lạ, không dùng SIM không rõ chủ sở hữu và hoàn tất kiểm tra trước khi SIM bị khóa.

Hạn 15/6/2026 không chỉ là mốc kỹ thuật của nhà mạng, mà là mốc người dùng cần chủ động bảo vệ “danh tính số” của mình. Một số điện thoại bị khóa có thể kéo theo nhiều bất tiện hơn việc không gọi được: không nhận OTP, không đăng nhập tài khoản, không xác thực giao dịch, thậm chí mất quyền kiểm soát các dịch vụ quan trọng.

Cách xử lý tốt nhất là kiểm tra ngay trên VNeID hoặc ứng dụng nhà mạng. Nếu không tự làm được, hãy đến điểm giao dịch chính thức để được hỗ trợ. Đừng để đến khi SIM bị khóa mới bắt đầu đi xác thực.