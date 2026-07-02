NHNN: Nới lỏng room tín dụng các dự án ưu tiên nhưng không đánh đổi rủi ro lấy tăng trưởng

ANTD.VN - Mặc dù nới lỏng room tín dụng với một số lĩnh vực, dự án ưu tiên song điều này không đồng nghĩa nới lỏng chất lượng tín dụng, không đánh đổi rủi ro lấy tăng trưởng.

Tín dụng đã tăng 7,41%, nới room nhiều dự án, lĩnh vực ưu tiên

Tại buổi họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm sáng 2/7, Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, đến ngày 26/6/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2025; tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng (TTTD) toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các TCTD.

Tính đến thời điểm này, NHNN chưa thông báo điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng cả năm song có nhiều giải pháp "nới" room tín dụng.

Cụ thể, ngày 29/5/2026, NHNN đã thông báo tới các TCTD về việc không tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất khi kiểm soát TTTD bất động sản.

Tiếp đó, mới đây, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về việc đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ triển khai các dự án có quy mô đầu tư lớn, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, NHNN đã có văn bản thông báo tới các NHTM về việc các NHTM được loại trừ dư nợ tín dụng/cho vay mới phát sinh đối với các khách hàng nhằm triển khai các dự án nêu trên.

Họp báo NHNN

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho hay, thời gian qua, NHNN đã rà soát và theo dõi sát sao tình hình thực hiện các dự án lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

NHNN đánh giá, 18 dự án của 3 tập đoàn lớn (Vingroup, Sungroup và Masterise) có tính lan tỏa cao, có khả năng liên kết vùng, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh hỗ trợ 3 tập đoàn thực hiện các dự án trọng điểm này, NHNN cũng rà soát các dự án nhà ở phục vụ an sinh xã hội, nhà ở cho thuê, bất động sản KCN, KCX.

Theo NHNN, tất cả dự án này đều tạo động lực tạo tăng trưởng kinh tế tốt, tác động tích cực đến cả tổng cung lẫn tổng cầu. Do đó, NHNN đã quyết định không tính room tín dụng đối với các lĩnh vực này để các TCTD có thêm dư địa, an tâm đầu tư vào các dự án trọng điểm quốc gia, KCN, KCX và nhà ở xã hội.

Song song với việc điều hành room tín dụng, NHNN thời gian tới cũng sẽ triển khai nghiệp vụ tái cấp vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê...

Mặc dù nới lỏng room tín dụng với các dự án ưu tiên nói trên, song Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, tăng thêm dư địa cung ứng vốn cho các ngân hàng không có nghĩa là nới lỏng chất lượng tín dụng, nới lỏng quản trị, không đánh đổi rủi ro lấy tăng trưởng.

“NHNN hỗ trợ tích cực thanh khoản cho các ngân hàng, tạo dư địa cho các ngân hàng tăng trưởng thêm dư nợ song không có nghĩa là nới lỏng quản lý chất lượng tín dụng. Các tổ chức tín dụng vẫn phải tuân thủ chặt chẽ các quy trình để đảm bảo chất lượng tín dụng như hiện nay", Phó Thống đốc khẳng định.

Hỗ trợ thanh khoản kịp thời cho các tổ chức tín dụng

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Phạm Chí Quang, trong 5 năm vừa qua lẫn thời điểm hiện tại, ngành ngân hàng đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng huy động vốn luôn thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Tính bình quân 5 năm, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn tốc độ tăng trưởng huy động vốn là 3,8%. Chỉ số LDR (dư nợ cho vay trên tổng vốn huy động) toàn hệ thống đang ở mức 111% - 112%, nghĩa là cho vay ra 112 đồng thì chỉ huy động được 100 đồng (còn 12 đồng ngân hàng phải huy động từ nguồn khác). Vì vậy, việc quản trị thanh khoản là vô cùng quan trọng.

Dù thời gian qua, toàn hệ thống luôn đảm bảo 100% khả năng chi trả, song ông Quang khẳng định, trong bối cảnh tín dụng tăng cao hơn huy động hiện nay, đảm bảo an toàn thanh khoản gặp nhiều thách thức. Đây cũng là lý do khiến lãi suất tăng mạnh từ tháng 11/2025 đến nay. Cập nhật đến ngày 15/6/2026, tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn cao hơn huy động vốn 2%.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ và các bộ ngành đã chung tay xử lý vấn đề thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Từ thực trạng giải ngân đầu tư công chậm, số dư tiền gửi kho bạc tăng nhanh, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 168, cho phép Bộ Tài chính được chủ động quyết định hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại, có thể vượt mức 50% ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi (quy định hiện tại tối đa là 50%).

Trước đó, NHNN cũng đã ban hành Thông tư 25/2026/TT-NHNN, cho phép các ngân hàng thương mại được tính 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào mẫu số khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR).

Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh để hỗ trợ thanh khoản hệ thống tốt hơn.

Thời gian qua, NHNN đã mở rất nhiều "cửa sổ" để hỗ trợ thanh khoản hệ thống, đặc biệt là điều hành linh hoạt thông qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO) và nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (Swap) để cung ứng thanh khoản VND kịp thời cho các tổ chức tín dụng (TCTD).