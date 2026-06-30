Agribank được Bộ Công an tặng Bằng khen trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

ANTD.VN - Ngày 30/6/2026, tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) tổ chức, Agribank vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó, Agribank được công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"; Văn phòng Trụ sở chính, Ban Quản lý đầu tư nội ngành và hai lãnh đạo Agribank được Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tặng Giấy khen.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Cục An ninh kinh tế nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, doanh nghiệp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên đại diện Agribank (thứ tư từ trái sang) nhận Bằng khen của Bộ Công an cho Trụ sở chính Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Là một trong những đơn vị tham luận tại Hội nghị, Agribank đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp với lực lượng Công an nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng. Tham luận tập trung vào việc xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, người lao động về bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank (thứ tư từ trái sang) và đồng chí Phạm Chí Thành, Phó Tổng Giám đốc Agribank (thứ ba từ trái sang) nhận Giấy khen của Cục An ninh kinh tế vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Song song với đó, Agribank không ngừng đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu và nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Những giải pháp này góp phần bảo đảm hoạt động của hệ thống ngân hàng an toàn, thông suốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đồng thời đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm an ninh kinh tế.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Chí Thành đại diện Agribank nhận Công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ, Agribank luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, kỷ cương, tuân thủ pháp luật, gắn công tác bảo đảm an ninh, an toàn với hoạt động quản trị, điều hành và phát triển bền vững của ngân hàng. Toàn hệ thống thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và khắc phục những nguy cơ tiềm ẩn, nhất là trong bối cảnh tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp.

Đồng thời, Agribank duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, bảo vệ tài sản của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng cũng như giữ vững niềm tin đối với hệ thống ngân hàng.

Đại diện Agribank (thứ năm và thứ tám từ phải sang) nhận Giấy khen của Cục An ninh kinh tế cho cơ quan doanh nghiệp do Cục An ninh kinh tế phụ trách, theo dõi, hướng dẫn về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự”

Ghi nhận những kết quả đạt được, Agribank được công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" và được Bộ Công an tặng Bằng khen. Văn phòng Trụ sở chính, Ban Quản lý đầu tư nội ngành được Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tặng Giấy khen.

Đồng thời, ông Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Phạm Chí Thành - Phó Tổng Giám đốc Agribank được Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Việc được Bộ Công an và Cục An ninh kinh tế ghi nhận cho thấy những nỗ lực của Agribank trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng. Trong thời gian tới, Agribank sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan chức năng, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản trị rủi ro, góp phần giữ vững an ninh kinh tế, bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định và phát triển bền vững.