'Giải mã' sức nóng Nam Đà Nẵng: S-Light Tower - tâm điểm đầu tư mới bên bờ sông Hàn

ANTD.VN - Khi quỹ đất tại lõi trung tâm Đà Nẵng ngày một khan hiếm, dòng vốn đầu tư đang tìm hướng mới. Đó là lúc cánh cửa mở rộng cho những vùng đất giàu tiềm năng trở thành ngôi sao sáng trên bản đồ đầu tư.

Tổ hợp căn hộ S-Light Tower vươn mình bên bờ sông Hàn như một biểu tượng sống mới tại Nam Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property.

BĐS Đà Nẵng đổi trục - cơ hội cho người “đến sớm”

Ngay sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, Đà Nẵng bắt tay tìm lời giải cho bài toán quá tải hạ tầng, thiếu không gian xanh để tái thiết đô thị. Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ mở rộng không gian đô thị mạnh mẽ về phía Nam. Chiến lược “xoay trục” này không chỉ giảm áp lực cho khu vực lõi trung tâm mà còn đặt nền móng cho một mô hình tăng trưởng mới dựa trên hệ sinh thái ven sông, ven biển. Đồng thời, vẽ lại bức tranh hạ tầng và đô thị tại khu Nam.

Với việc nâng cấp hạ tầng kết nối bằng loạt dự án lớn: cầu Bùi Tá Hán thông ra biển Mỹ Khê, tuyến LRT nối sân bay Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai và tương lai sẽ có tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua…, thời gian tiếp cận sân bay quốc tế lẫn phố cổ Hội An từ khu Nam Đà Nẵng được rút ngắn đáng kể. Tại đây sẽ hình thành hành lang kinh tế - du lịch ven biển năng động, kéo dài tới Hội An với cụm đô thị vệ tinh gắn liền giáo dục, y tế, công nghệ và du lịch di sản.

Mạng lưới giao thông đồng bộ giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ khu Nam vào lõi đô thị. Ảnh: Ánh Dương.

Bởi vậy, nhiều chuyên gia nhận định, đây là thời điểm phù hợp để tích lũy bất động sản khu vực này khi mức chi phí vẫn còn cách biệt đáng kể so với trung tâm.

Nguồn cầu đa dạng, không phụ thuộc mùa vụ

Hậu sáp nhập, địa giới hành chính mở rộng kéo theo nguồn cầu về lưu trú, dịch vụ và định cư tại Nam Đà Nẵng tăng đáng kể.

Với vị trí nằm giữa trung tâm Đà Nẵng và Hội An, cách biển Mỹ Khê 2,5km và sân bay quốc tế chỉ 5km, bao quanh là biển Non Nước, Sơn Thủy, danh thắng Ngũ Hành Sơn, đây là tọa độ lưu trú ưu tiên của nhóm khách ngắn ngày. Tới đây, khi dự án “Dòng sông ánh sáng” và tuyến du lịch đường thủy nội địa trên sông Hàn - Cổ Cò - Vĩnh Điện 10.000 tỷ đồng đi vào hoạt động sẽ góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách, kéo theo hoạt động khai thác lưu trú, thương mại quanh năm.

Trong khi đó, nguồn cầu thuê và định cư dài hạn lại đến từ ba dòng dịch chuyển rõ ràng: người dân nội đô tìm kiếm không gian sống sinh thái và xanh hơn, cư dân Quảng Nam (cũ) cần chỗ ở gần trung tâm hành chính mới và các gia đình từ Huế, Quảng Trị tìm nơi lưu trú cho con theo học tại Đà Nẵng.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn là một trong những mảnh ghép gia tăng trải nghiệm du lịch tại Nam Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương.

Như trường hợp anh Quang Hải, một cán bộ công chức Đà Nẵng đang tìm mua 1 căn hộ ở khu Nam để ổn định cuộc sống cho cả gia đình sau khi chuyển công tác từ Quảng Nam (cũ) và con trai chuẩn bị lên đại học: “Thay vì đi đi - về về giữa hai nơi, gia đình tôi quyết định tìm một căn hộ có không gian sống thoáng, dễ chịu như Tam Kỳ trước đây để vừa tiện đi làm, vừa tiện đi học. Chưa kể, mức giá nhà đất tại khu vực này còn khá dễ thở".

Về dài hạn, khu Nam được quy hoạch thành đô thị tri thức với hàng loạt đại học lớn và khu công nghệ cao, thu hút cộng đồng chuyên gia, trí thức, người nhập cư đông đảo. Đây là nền tảng bảo chứng cho nguồn cầu thuê nhà dài hạn ổn định, không bị ảnh hưởng bởi biến động thời vụ. Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 sẽ là năm thị trường bất động sản Đà Nẵng phân hóa rõ nét khi lợi thế thuộc về những tổ hợp được đầu tư bài bản, đáp ứng cả nhu cầu ở thực lẫn khai thác thương mại.

​Tổ hợp căn hộ biểu tượng bên ngã 3 sông

Tọa lạc tại ngã tư Nguyễn Đình Thi - đường 29/3, cửa ngõ đô thị Sun NeO City, tổ hợp căn hộ S-Light Tower sở hữu thế đất “minh đường tụ thủy” hiếm có: nằm ngay ngã ba hợp lưu 3 con sông Cẩm Lệ, sông Hàn và Đô Tỏa.

Tầm nhìn panorama rộng mở từ ban công căn hộ S-Light Tower thu trọn cảnh quan sông nước, danh thắng Ngũ Hành Sơn và pháo hoa DIFF. Ảnh: Sun Property.

Để tận dụng trọn vẹn lợi thế vị trí và không gian xung quanh, từng căn hộ S-Light Tower được “may đo” sắc nét để tối ưu hóa tầm nhìn panorama, ôm trọn cảnh quan tuyệt mỹ và tận hưởng không gian thiên nhiên xanh mát mỗi ngày từ ba dòng sông, danh thắng Ngũ Hành Sơn, biển Non Nước, Sơn Thủy và đặc biệt là các màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao tại Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF.

Gần 800 căn hộ pháp lý sở hữu lâu dài với cơ cấu đa dạng từ Studio, 1PN+, 2PN, 3PN đến Penthouse đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cư dân. Trong đó, căn 2 ngủ với diện tích tối ưu 59m2 là dòng sản phẩm chủ lực, phù hợp nhóm khách gia đình, người trẻ độc thân có nhu cầu định cư lâu dài, hoặc khai thác cho thuê. Hệ tiện ích “all-in-one” bao gồm kids club, bể bơi, gym, spa tại nội khu kết hợp các tiện ích công viên, trường hợp, khu thể thao đã được quy hoạch tại Hòa Xuân giúp sản phẩm thỏa mãn tiêu chí: dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê.

Lợi nhuận thực tế từ khai thác cho thuê căn hộ The Panoma là minh chứng cho sức hút của các sản phẩm căn hộ ven sông Hàn. Ảnh: Ánh Dương.

Thực tế, ngay tại trung tâm Đà thành, đã có những tổ hợp căn hộ cao cấp được Sun Group phát triển thu về dòng tiền ổn định từ khai thác cho thuê lưu trú. Chẳng hạn tại phân khu The Panoma thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence ven sông Hàn, một căn hộ 2 phòng ngủ với giá đầu tư dưới 5 tỷ đồng hiện cho thuê 35 - 42 triệu đồng/tháng; trong khi các căn Studio và 1PN+ duy trì mức 18–25 triệu đồng/tháng.

Do đó, S-Light Tower, với mặt tiền sông Hàn, tầm nhìn rộng mở ba hướng cùng hệ tiện ích hoàn chỉnh, có đủ yếu tố cần thiết để trở thành tọa độ cho thuê lưu trú sôi động tại Nam Đà Nẵng - nơi giá thuê vẫn còn khá cạnh tranh so với khu vực trung tâm.

“Khi đô thị Đà Nẵng tái cấu trúc và dần mở rộng về phía Nam, những tổ hợp hội đủ các điều kiện: khả năng kết nối đa chiều, dư địa tăng giá và giá trị khai thác thương mại như S-Light Tower sẽ dễ trở thành ngôi sao sáng trên thị trường, vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa là tài sản cho thuê hấp dẫn của những nhà đầu tư thông thái” – ông Đoàn Thế Vinh, Giám đốc phụ trách Công ty Nhật Khang tại Đà Nẵng nhận định.