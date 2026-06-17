Ngân hàng Nhà nước muốn nới trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn lên 40%

ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn từ mức 30% hiện tại lên 40%.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố lấy ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Thông tư 22/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo lần này là việc NHNN đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn từ mức 30% hiện tại lên 40%.

Theo quy định hiện hành, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn đã được giảm dần theo lộ trình, từ mức 40% giai đoạn năm 2020 - 2021 xuống 37%, tiếp tục hạ về 34% và chính thức áp dụng mức 30% kể từ ngày 1/10/2023.

Trong dự thảo lần này, NHNN đã đề xuất đưa tỷ lệ này trở lại mức 40%, tương đương ngưỡng áp dụng giai đoạn 2020-2021.

Không chỉ vậy, NHNN cũng sửa đổi quy định về tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi theo hướng cho phép tính vào tổng tiền gửi 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc NHNN trong từng thời kỳ.

Siết tín dụng bất động sản và áp lực thanh khoản đang tạo sức ép lên các ngân hàng

Đây là một trong những động thái thể hiện định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của nhà điều hành, nhằm bơm thêm thanh khoản, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án, doanh nghiệp.

Việc nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn cho phép các ngân hàng được dùng nhiều tiền huy động ngắn hạn hơn để cho vay các kỳ hạn dài (như mua nhà, mở rộng sản xuất, đầu tư hạ tầng).

Tuy nhiên, việc nới giới hạn sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn cũng làm dấy lên những lo ngại về rủi ro thanh khoản. Vì thực tế hiện nay đang tồn tại sự “lệch pha” đáng kể trong huy động vốn và cho vay. Trong khi nguồn vốn huy động chủ yếu là ngắn hạn thì nhu cầu vốn của nền kinh tế lại chủ yếu là trung và dài hạn. Để hạn chế rủi ro thanh khoản, tại Thông tư 22/2019, NHNN đã siết dần tỷ lệ này về mức 30% hiện nay.

Vì vậy, việc nâng trần trở lại 40% được xem là động thái hỗ trợ tăng trưởng tín dụng, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản trị rủi ro thanh khoản của các tổ chức tín dụng trong thời gian tới.

NHNN cho biết, đề xuất này được thực hiện nhằm triển khai các chỉ đạo mới của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn tới.