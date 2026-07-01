Ngân hàng nước ngoài đầu tiên đặt trụ sở tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam – TP.HCM

Hôm nay, 1/7, Ngân hàng UOB Việt Nam đã công bố khởi công xây dựng tòa nhà trụ sở mới mang tên UOB Plaza TP.HCM, trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên phát triển và sở hữu trụ sở được xây dựng chuyên biệt trong khu vực Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam - TP.HCM (VIFC-HCMC).

UOB Plaza TP.HCM tọa lạc tại số 2 Tôn Đức Thắng, được phát triển trên khu đất rộng 4.571 m², với tòa tháp cao 36 tầng sẽ trở thành trụ sở chính của UOB tại Việt Nam. Đây là tòa tháp văn phòng hạng A với tổng mức đầu tư khoảng 450 triệu USD, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030.

Khi UOB Plaza TP.HCM hoàn thành, UOB sẽ sở hữu mạng lưới trụ sở tại toàn bộ năm thị trường trọng điểm của ASEAN, bao gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB, cho biết: “Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chiến lược khu vực của UOB. Tòa nhà trụ sở mới này thể hiện niềm tin của chúng tôi vào triển vọng phát triển của Việt Nam cũng như sự đồng hành của Ngân hàng với mục tiêu của TP.HCM trở thành một trung tâm tài chính quốc tế.

Việc sở hữu các tòa nhà trụ sở tại cả năm thị trường trọng điểm cho thấy cam kết dài hạn của chúng tôi đối với khu vực, cũng như đối với các doanh nghiệp và cộng đồng tại đây. Thông qua mạng lưới rộng khắp, UOB có vị thế độc đáo để tăng cường kết nối trong khu vực và tạo ra nhiều giá trị hơn cho 8,5 triệu khách hàng của mình”.

Phối cảnh Tòa nhà UOB Plaza TP.HCM,

Ngân hàng UOB Việt Nam bắt đầu hoạt động như một ngân hàng độc lập ngày 2/7/2018, và là một ngân hàng con của Ngân hàng UOB tại Singapore, một ngân hàng hàng đầu tại châu Á với mạng lưới khoảng 430 văn phòng ở 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ.

UOB có mặt tại Việt Nam cách đây hơn 30 năm, bắt đầu từ một văn phòng đại diện vào năm 1993 và sau đó trở thành ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập chi nhánh ngân hàng tại TP.HCM năm 1995.

Năm 2019, UOB Việt Nam mở rộng ra thị trường phía Bắc với việc khai trương văn phòng chi nhánh tại Hà Nội. Với việc hoàn tất thu mua mảng kinh doanh ngân hàng bán lẻ của Citibank Việt Nam, UOB hiện có tổng cộng 5 chi nhánh tại TP.HCM và Hà Nội.