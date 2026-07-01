Điều chỉnh giá xăng tăng hơn 1.200 đồng/lít

ANTD.VN - Từ 0 giờ ngày 1-7, giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng, trong khi giá dầu vẫn giữ nguyên.

Giá xăng tăng trở lại sau 4 kỳ liên tiếp giảm giá

Kỳ điều hành giá xăng diễn ra vào thứ Tư, ngày 1-7 thay vì thứ Năm như thường lệ do thuế xăng dầu được điều chỉnh.

Ngày 30/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2026 đến ngày 30/9/2026).

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 30/9/2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu điêzen, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu madút và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào (tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 12/4/2026 của Quốc hội).

Kể từ ngày 01/7/2026, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành (xăng E5: thuế suất 8%, xăng E10: thuế suất 7%).

Do đó, kỳ này, Liên Bộ Công Thương- Tài chính quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau: trích lập 300 đồng/lít với xăng sinh học và 800 đồng/lít (kg) với dầu diezel và dầu mazut.

Sau khi thực hiện việc trích lập quỹ, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường là: Xăng E5RON92 không cao hơn 20.785 đồng/lít, tăng 1.426 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; Xăng E10RON95-III không cao hơn 21.203 đồng/lít, tăng 1.287 đồng/lít;

Dầu diezel 0,05S không cao hơn 21.866 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3,5S

không cao hơn 15.030 đồng/kg. Giá 2 mặt hàng dầu giữ nguyên như kỳ điều hành trước.